News: Kurz und knackig – KW 1/2023

Nach dem Lockdown blieben die Kinos 2022 mit rund 70 Mio. Ticketverkäufen weit hinter den üblichen mindestens 100 Mio. Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt, hofft u.a. auf »Avatar: »The Way of Water« sahen am Startwochenende (14.12.) 1,1 Mio. Zuschauer.