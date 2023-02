Stärkung im Partnermanagement von Vidispine

Annika Kimpel ist neue Partner Managerin im Vidispine-Team von Arvato Systems.

Das Vidispine-Team bei Arvato Systems bekommt Unterstützung im Partner Management: Annika Kimpel verstärkt das Unternehmen mit dem Ziel, bestehende Partnerschaften zu forcieren und auszubauen sowie neue Unternehmen für Kooperationen zu gewinnen. Explizit für den Bereich der Channel-Partner hat Kimpel einen einheitlichen und strategischen Ansatz für ein neues Partnerprogramm entwickelt.

Eine zentrale Aufgabe wird es weiterhin sein, die Zusammenarbeit zwischen dem Vidispine-Team und den langjährigen Infrastrukturpartnern von Arvato Systems, wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft, auszubauen. Erste gemeinsame Aktivitäten stehen bereits auf der Agenda für 2023.

»Ich freue mich, ein Teil des Vidispine-Teams bei Arvato Systems zu sein. Aus Erfahrung weiß ich, wie wichtig starke Partnerschaften in einem globalen, herausfordernden Umfeld sind. Um diese Herausforderungen zu meistern, ist es von Vorteil, zuverlässige Partner an seiner Seite zu haben. Mein Ziel ist es, unsere Stärken mit denen unserer Partner noch besser zu bewerben, voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen«, so Annika Kimpel.

Die 30-Jährige hat einen Masterabschluss in General Management sowie einen Bachelor in Journalismus & PR und war zuvor bereits im Partnermanagement, Go-to-Market-Umfeld und Marketing tätig. In ihrer neuen Rolle als Partner Managerin berichtet sie an Stefan Eckardt, Head of Platform Success bei Arvato Systems.

»Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges und ein entscheidender Faktor für Wachstum in einem globalen Umfeld. Deshalb legen wir bei Arvato Systems großen Wert auf dauerhafte Kooperationen. Mit Annika in unserem Team haben wir nun die Möglichkeit, mehr Zeit in diesen wichtigen Geschäftsbereich zu investieren und die Beziehungen zu unseren Partnern weiter auszubauen, um die Marke und das Portfolio von Vidispine zukünftig noch besser zu positionieren«, erklärt Stefan Eckardt.