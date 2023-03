News: Kurz und knackig – KW 13/2023

In Schleswig-Holstein beginnen Privatsender den DAB+-Regelbetrieb am 1. April in vier Regionen: 8 Programme sind im Norden, 5 im Westen zu hören. Kiel und Umgebung werden mit 7 Wellen versorgt. Das Bouquet für den Raum Lübeck bringt 9 Programme. In allen Regionen senden Deltaradio, R.SH und Radio Bob regionalisierte Inhalte. Weitere Sender folgen. Für die Plattform zeichnet Media Broadcast verantwortlich.