Stabwechsel bei BR Niederbayern und Oberpfalz

Zum 1. November 2023 übernimmt Veronika Laggerbauer die Leitung von BR Niederbayern und BR Oberpfalz.

Veronika Laggerbauer (41) leitet künftig ein Team von 40 Journalistinnen und Journalisten, die tagesaktuell die BR-Berichterstattung aus den beiden Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz gewährleisten. Sie folgt auf Gerhard Schiechel, der Ende Oktober nach 24 Jahren als Studioleiter in den Ruhestand geht.

Laggerbauer wird als Studioleiterin auch Planung und Bau des neuen multimedialen BR-Studios verantworten, das 2024 an zentraler Stelle in Regensburg in Betrieb gehen wird. Bereits als Redakteurin hat Verena Laggerbauer in den vergangenen Jahren intensiv an der crossmedialen Weiterentwicklung von BR Niederbayern und BR Oberpfalz mitgewirkt.

Mit seinen sieben Standorten in Regensburg, Amberg, Neumarkt, Landshut, Deggendorf, Passau und im Bayerischen Wald verantworten BR Niederbayern und BR Oberpfalz die aktuelle Berichterstattung aus diesen beiden Regierungsbezirken. Die Standorte versorgen alle Hörfunkprogramme des Bayerischen Rundfunks und der ARD, das Online- und Social-Media-Angebot von BR24 sowie die aktuellen Sendungen im BR Fernsehen und der ARD mit Nachrichten und Berichten aus der Region – von Sport und Wirtschaft bis zu Politik und Kultur.

Veronika Laggerbauer ist im Landkreis Deggendorf aufgewachsen und hat in Passau und Leipzig studiert. Nach Stationen beim Mitteldeutschen Rundfunk und bei privaten Sendern ist sie seit 2011 für den Bayerischen Rundfunk tätig, zunächst für den Radiosender Bayern 1, später für BR Oberbayern in München. Seit 2021 arbeitet sie für den BR in Regensburg, wo sie auch lebt.

Der gelernte Architekt und Journalist Gerhard Schiechel arbeitete seit April 1990 beim Bayerischen Rundfunk — zunächst in der Aktualität. Bevor er 1999 Leiter des BR-Regionalstudios Ostbayern wurde, war Schiechel Chef vom Dienst beim Radiosender Bayern 3. In seinem Berichtsgebiet verwirklichte Schiechel die multimediale Ausrichtung des BR mit der erfolgreichen, synergetischen Zusammenarbeit von Hörfunk, Fernsehen und im Digitalen. In den vergangenen Jahren war er auch für den Ausbau der Regionalberichterstattung im östlichen Bayern verantwortlich.