News: von Rundown- zu Story-Zentrierung

Wie Nachrichten sich verändern (müssen), erläutert Paul Charleston, Principal von Qvest.

In der Art und Weise, wie Nachrichten heute präsentiert werden, hat sich einiges verändert. Dabei geht es aber nicht nur um die Sprache, Gestaltung und visuelle Aufbereitung, sondern dahinter steht ein grundlegend veränderter, strategischer Wandel, den immer mehr Nachrichtenredaktionen erkennen und umsetzen. Dabei geht es um eine Transformation zwischen einem eher »rundown-zentrierten« zu einem eher »story-zentrierten« Blick.

Das führt Paul Charleston, Principal bei Qvest, im folgenden Videointerview aus. Es geht um Veränderungen für Nachrichtenmacher, die sich zunehmend an eine sich wandelnde Medienlandschaft anpassen müssen, wenn sie weiter relevant bleiben wollen, in einer Zeit, in der Nachrichten auf vielen Kanälen und Ebenen verbreitet und vermittelt werden. Dabei spricht Charleston über den Übergang zu storyzentrierten Ansätzen und die Automation plattformspezifischer Veröffentlichung.

Das Videointerview mit dem etwas reißerischen Titel »Adapt or Disappear: How News Makers Master Change« hat die Qvest Group selbst produziert, es bietet aber interessante Einblicke.