News: Kurz und knackig – KW 11/2024

Mit der Aufschaltung für 12.000 Hörer am Standort Bungsberg (Schleswig-Holstein) hat der NDR seinen Netzausbau fortgesetzt. 2024 sind neun weitere Anlagen im NDR-Gebiet geplant. In Hamburg wird jetzt der Modesender FG Chic gesendet, der zeitgleich auch für Berlin zugelassen wurde. In der Hauptstadt sendet das deutsch-türkische Metropol FM nun im Simulcast. In Leipzig startete der FFN-Ableger Radio Bollerwagen.