News: Kurz und knackig – KW 16/2024

Das 5 Seen Filmfestival in Gauting wird Anfang September stattfinden, obwohl die Zuschüsse der Stadt Starnberg von 43.700 auf 23.000 € und die der Gemeinde Gauting von 15.800 auf 4.000 € gekürzt wurden. Daher wird das Rahmenprogramm eingeschränkt. »Angesichts der Finanzierungslücke ist die Zukunft des Festivals ab dem kommenden Jahr stark gefährdet«, so die Veranstalter. Darüber will man am 14. Mai öffentlich mit Politikern diskutieren.