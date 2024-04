Programm Dokforum 2024

Projekte pitchen, sich mit Experten und Publikum austauschen und neue Technologien kennenlernen – das soll beim Dokforum möglich werden.

Die Branchenplattform Dokforum umfasst zwei Bereiche: Marktplatz und Perspektiven. Der Dokforum Marktplatz ist ein Koproduktions- und Ideenmarkt für Dokumentarfilmprojekte im Entwicklungsstadium. Dieses Jahr liegt ein besonderer Fokus auf Filmprojekten aus der Balkanregion. In den nicht-öffentlichen Veranstaltungen des Dokforum Marktplatz werden die Macher_innen von 40 anvisierten Projekten renommierte Branchengäste kennenlernen.

Zahlreiche Projekte, die beim Dokforum Marktplatz vorgestellt wurden, fanden in München wichtige Partner_innen für ihre Umsetzung und feierten auf internationalen Filmfestivals Premieren. Auch beim Dokfest München sind in diesem Jahr sechs Filme in der offiziellen Auswahl des Festival-Programms, die aus ehemaligen Marktplatz-Projekten entstanden sind, darunter »My Stolen Planet«, der Gewinnerfilm des Deutschen Dokumentarfilm-Musikpreises.

Dokforum Perspektiven ist eine Denkfabrik für Filmschaffende zu medienpolitischen, technischen und narrativen Trends. Die Plattform lädt in öffentlichen Panels, Workshops und weiteren Veranstaltungen dazu ein, Visionen und Impulse für die Zukunft des Dokumentarfilms zu entwickeln und relevanten medienpolitischen Fragen nachzugehen. 2024 werden in Industry Training Talks – in Kooperation mit Documentary Campus und dem Bayerischen Rundfunk – unter anderem die Rolle von Mediatheken und die transformative Wirkung von KI für den Dokumentarfilm diskutiert. Dabei werden sowohl ethische wie auch narrative Fragestellungen erörtert sowie neueste KI-Technologien vorgestellt.

Highlights Dokforum 2024

Industry Training Talks über Mediatheken und KI im Dokumentarfilm

Die europäische Ausbildungsinitiative Documentary Campus und das Dokfest München veranstalten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk internationale Industry Training Talks. Sie finden vom 1. bis 3. Mai an der HFF München statt. Diese Veranstaltung will neue Wege der Produktion von Inhalten für Mediatheken und die transformative Rolle der künstlichen Intelligenz im Dokumentarfilm diskutieren.

Beim ersten Talk mit dem Titel »Media Libraries: Opportunities and Challenges for Creators« am 1. Mai geht es um neue Wege der Produktion von Inhalten für Mediatheken. Am 2. und 3. Mai gibt es Keynotes, Diskussionsrunden und praktische Workshops zum Thema »AI in Documentary: Exploring New Frontiers«. Die Teilnehmer_innen lernen die neuesten KI-Technologien kennen, die die Zukunft des dokumentarischen Erzählens beeinflussen könnten, und diskutieren sowohl ethische Fragen als auch narrative Möglichkeiten.

1. bis 3. Mai, HFF München

Master’s Pitch

Der Master’s Pitch ist ein besonderes Format für Training und Zusammenarbeit und findet in Partnerschaft mit Documentary Campus statt: Im interaktiven Rahmen werden neue Dokumentarfilmprojekte vorgestellt. Durch konstruktives Feedback der Expert_innen und ihre Erkenntnisse zu aktuellen Branchenthemen erhält das Publikum wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Finanzierung von Dokumentarfilmen – und ist selbst aufgefordert, die Präsentationen mit Feedback zu begleiten.

2. Mai, 10.00 – 13.00 Uhr, HFF München, Teilnahme kostenfrei, Registrierung erforderlich unter www.Dokfest-muenchen.de/Masters_Pitch

Künstliche Intelligenz in der Postproduktion: Adobe Masterclass

Adobe lädt zu der Masterclass »Edit Videos More Efficiently With AI-driven Tools in Adobe Premiere Pro« ein. Robert Hranitzky wird erläutern, wie Künstliche Intelligenz das Filmemachen verändert, indem KI-gestützte Tools wie Adobe Premiere Pro die Produktion beschleunigen und eine effizientere Schnittarbeit ermöglichen.

3. Mai, 11.30 – 13.00 Uhr, HFF München

DokDigital – Preis für neue Erzählformate

Wie verändert sich das Storytelling durch die Entwicklung neuer Technologien? DokDigital – Preis für neue Erzählformate sucht nach innovativen Lösungen für die Erzählung von dokumentarischen oder journalistisch-faktischen Inhalten. Um den von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gestifteten und mit 2.500 Euro dotierten Preis pitchen fünf spannende Projekte, die verschiedene mediale Formate und Plattformen innovativ mit ihrem Inhalt verbinden.

Pitch: 4. Mai, 11.00 – 13.00 Uhr, HFF München, Preisverleihung: 4. Mai, 17.00 – 18.00 Uhr, HFF München