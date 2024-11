TVN entscheidet sich für Leader und Phabrix T&M

TVN Live Production hat mehrere Leader- und Phabrix Test- und Messgeräte für seinen neuesten Übertragungswagen erworben.

Der neue TVN-Übertragungswagen Ü8 ergänzt die umfangreiche europäische TVN-Flotte, die nun 11 Übertragungswagen und 13 SNG-Einheiten umfasst. Für das neue Fahrzeug hat TVN mehrere Leader- und Phabrix-Test- und Messgeräte erworben.

»Zu Beginn des UHD-Zeitalters waren wir auf der Suche nach Messgeräten, die den neuen Standard erkennen und richtig anzeigen konnten«, erinnert sich Christoph Moll, CTO von TVN Live Production. «In enger Zusammenarbeit mit unserem Partner Logic Media Solutions haben wir uns aufgrund der benutzerkonfigurierbaren Produkte und der vollständigen Betriebsflexibilität für Leader und die Phabrix-Technologie entschieden. Die Produkte von Leader/Phabrix wurden geliefert und haben sich für alle unsere Live-Produktionseinheiten, die bei einer Vielzahl von Live-Produktionsveranstaltungen wie Festivals und Uefa-Turnieren wie der Champions League eingesetzt werden, als unverzichtbar erwiesen.«

Der Bedarf an einem von Natur aus flexiblen T&M-Gerät war der ausschlaggebende Faktor für den Kauf von sieben Leader LV5600 Waveform-Monitoren, die mit SDI- und IP-Signalen kompatibel sind und mit TVN-Ü8 verwendet werden können. Das ausgewählte Gerät musste in der Lage sein, IP-Streams, 12G/3G/HD SDI, HDR/SDR-Farbraum und Audio zu messen, und nach einem Vergleich der verfügbaren Optionen erwies sich erneut eine Leader-Lösung als die am besten geeignete. TVN erwarb außerdem zwei tragbare Phabrix QxP-Waveformmonitore, die 25G ST 2110- und 12G-SDI-fähig sind und für alle Messungen außerhalb des Übertragungswagens eingesetzt werden.

Die hohe Betriebszuverlässigkeit der Geräte sowie ihre allgemeine Benutzerfreundlichkeit, die klare Signalanzeige, die variablen Messoptionen und die Möglichkeit, auf Firmware-Upgrades mit neuen Funktionen zuzugreifen, gehören zu den genannten Vorteilen, die TVN immer wieder zu den Marken Leader und Phabrix zurückkehren lassen.

Christoph Moll sagt dazu: »Wir erfüllen gerne die höchsten Anforderungen und Sonderwünsche unserer Kunden, um jederzeit die bestmöglichen Produktionsergebnisse zu erzielen. Produktionsqualität und -komfort erreichen wir auch durch die entsprechende High-End-Ausstattung unserer mobilen Einheiten mit der besten verfügbaren Video- und Audiotechnik. Deshalb verlassen wir uns auf Lieferanten wie Leader und Phabrix, die unsere hohen Standards für die innovativsten Lösungen teilen.«

Martin Mulligan, COO von Leader Electronics of Europe, kommentiert: »TVN ist eine herausragende Kraft in der Live-Produktion in ganz Europa und für die Qualität seiner Live-Sport- und Unterhaltungssendungen bekannt. Daher ist es für uns eine echte Auszeichnung, eine so lange Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu haben. Ihr neuester Übertragungswagen, der TVN-Ü8, hat aufgrund seiner Innovation und seiner Fähigkeit, die gesamte Bandbreite hochauflösender, immersiver Produktionsanforderungen zu unterstützen, viel Aufmerksamkeit erhalten. Die Tatsache, dass unsere T&M-Lösungen erneut integraler Bestandteil der Spezifikation dieses Übertragungswagens sind, bestätigt, dass wir TVN weiterhin das bieten, was das Unternehmen benötigt, um seine beeindruckende Kundenliste in den Bereichen Sport, Musik und Fernsehen zu bedienen.«