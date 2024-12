Molfenter gründet Babelsberg Production Group

Henning Molfenter macht sich mit Babelsberg Production Group selbstständig.

Henning Molfenter verlässt Ende 2024 die Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH und will mit seiner neu gegründeten Babelsberg Production Group die Tradition der Film- und TV-Produktion am Standort Babelsberg ab 2025 fortsetzen.

Die Babelsberg Production Group wird als Service- oder Ko-Produzent internationale Film- und TV-Projekte durchführen, die in Deutschland oder Europa produziert werden.

Henning Molfenter: »Wir werden die Babelsberg Production Group als die erste Adresse für Produzenten etablieren, die ihre Projekte in Deutschland und Europa durchführen wollen. Damit führen die Arbeit als Service- und Ko-Produzent weiter, die wir vor 20 Jahren in Babelsberg begonnen haben.«

Henning Molfenter startete 2002 in Babelsberg als Ausführender Produzent mit dem Film »The Pianist«, der in der Folge drei Oscars und die Goldene Palme in Cannes gewann.

Seitdem hat Molfenter kontinuierlich die Produktion in Babelsberg aufgebaut und die erfolgreiche Entwicklung der Hauptstadtregion als Produktionsstandort maßgeblich mitgestaltet.

Er holte große Hollywood-Produktionen wie »The Bourne Supremacy«, »In 80 Tagen um die Welt« und »Aeon Flux« nach Babelsberg. Ab 2004 war er Geschäftsführer der Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH und der Babelsberg Film GmbH und verantwortete preisgekrönte internationale Produktionen als Executive Producer oder Co-Producer, darunter »Inglorious Basterds« von Quentin Tarantino, Wes Andersons »The Grand Budapest Hotel«, »Der Vorleser«, »Homeland«, Steven Spielbergs »Bridge Of Spies«, »Matrix Resurrections«, »Hunger Games – Mocking Jay«, »John Wick Chapter 4« und viele andere Film und TV-Produktionen.

Insgesamt war er für über 90 internationale Filme und Serien als Executive Producer oder Coproducer für Studio Babelsberg verantwortlich.

In dieser Zeit gewannen seine Produktionen 15 Oscars, wurden mehr als 40-mal Oscar-nominiert und erhielten zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Henning Molfenter: »Die Zeit mit der Studio Babelsberg Motion Pictures war großartig. Wir durften zusammen Filmgeschichte schreiben. Mein großer Dank gilt meinem Team, das 20 Jahre mit mir gearbeitet hat und den fantastischen Weltklasse-Filmcrews in Berlin und Potsdam. Ich freue mich, mit der neuen Babelsberg Production Group weiter mit unseren nationalen und internationalen Produktionspartnern zusammenzuarbeiten und große Film- und TV-Produktionen in allen Belangen der Herstellung und Finanzierung zu unterstützen.«