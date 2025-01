Mit Lawo auf dem Weg zur digitalen Transformation

Radio Eswatini setzt mit Lawo Diamond Pulten auf IP-basierte Sendeprozesse.

Eswatini Broadcasting and Information Services (EBIS) Radio, der nationale Rundfunksender des Königreichs Eswatini, hat Diamond-Broadcast-Konsolen von Lawo installiert. Damit legt der Sender den Grundstein für eine umfassende, IP-basierte Broadcast-Infrastruktur. Das Projekt wurde vom südafrikanischen Systemintegrator Broadcast & Installation Engineering (B&I) umgesetzt. Mit dieser Modernisierung verfolgt EBIS das Ziel, die Betriebseffizienz zu steigern, die Flexibilität des Sendebetriebs zu erhöhen und den Rundfunk im ganzen Land auf eine digitale Zukunft auszurichten.

Für diese Investition entschied sich EBIS Radio für Lawo: Der Sender installierte zwei Diamond-Konsolen, die eine robuste, modulare und IP-native Lösung bieten und individuell an die Anforderungen des Senders angepasst werden können. Die Konsolen unterstützen die Ravenna/AES67-Audio-over-IP-Standards sowie die ST2110-30/-31-Protokolle und schaffen so eine solide Grundlage für die Integration in eine IP-basierte Infrastruktur. »Die intuitive Benutzeroberfläche und das modulare Design der Diamond-Konsolen haben es unserem Team leicht gemacht, sich mit der neuen Technologie vertraut zu machen«, erklärt Sabelo Dlamini, Director of Broadcasting and Information Services. »Dieses Upgrade eröffnet uns neue kreative Möglichkeiten und motiviert unser Team zusätzlich.«

Die Diamond-Konsole wurde mit dem Ziel entwickelt, die Produktivität zu steigern, und bietet ein benutzerfreundliches Bedienlayout mit anpassbaren Farbdisplays neben den motorisierten Fadern. Mabandla Bhembe, Moderator bei EBIS, betont: »Die Benutzerfreundlichkeit der Konsole ist beeindruckend. Man arbeitet schnell und intuitiv, die Funktionen gehen einem sofort in Fleisch und Blut über. Die Qualität der Bedienelemente – von den leichtgängigen Fadern bis zu den reaktionsschnellen Tasten – ist exzellent.«

Das in Johannesburg ansässige Unternehmen B&I Engineering war für die Installation der Konsolen sowie die Schulung der Mitarbeiter verantwortlich. Einige EBIS-Mitarbeiter reisten für ein intensives Training an den Hauptsitz von Lawo nach Rastatt. Dort konnten sie die Geräte ausführlich kennenlernen – und nebenbei ihren ersten Schnee erleben. Gunther Becker, CEO von B&I, berichtet: »Die Schulung und Installation verliefen reibungslos, und die Rückmeldungen des EBIS-Teams waren durchweg positiv. Besonders die optimierte Benutzeroberfläche und die hohe Qualität der Diamond-Konsole wurden sehr geschätzt.«