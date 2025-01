Matthias Klein wird Senior Sales Director bei Bebob

Matthias Klein wird als Senior Sales Director den internationalen Vertrieb bei Bebob verantworten.

Matthias Klein tritt die Nachfolge von Christoph Aust an, der nach über 18 Jahren bei Bebob im März seine berufliche Karriere beendet, aber noch in beratender Funktion für das Unternehmen tätig sein wird. Matthias Klein verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Film- & Videotechnik und war zuletzt als Sales Manager Camera Systems bei Arri tätig.

Der ausgebildete Rundfunk- und Fernsehtechniker startete seine berufliche Laufbahn als Video- und Studiotechniker, bevor er 1989 in den Vertrieb für professionelle Videotechnik wechselte. 2008 begann seine Karriere bei Arnold & Richter Cine Technik (Arri), wo er bis zuletzt im Kameravertrieb beschäftigt war. Bei Arri erhielt Matthias Klein in den letzten Jahren auch einen umfassenden Einblick in das gesamte Bebob-Portfolio – der Akku-Hersteller arbeitet bereits lange eng mit dem Münchner Kamerahersteller zusammen.

Bei Bebob wird Matthias Klein als Nachfolger von Christoph Aust für die Betreuung bestehender und neuer Kunden und Partner verantwortlich sein. Sein Schwerpunkt liegt auf dem europäischen Markt, mit Unterstützung der regionalen Sales Manager. Für 2025 ist zudem ein verstärktes Engagement in den USA geplant.

»Es war großartig, die Entwicklung von Bebob so viele Jahre lang begleiten und zum internationalen Erfolg des Unternehmens beitragen zu können«, so Christoph Aust. »Ich blicke voller Dankbarkeit auf die gute Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und Partnern zurück – und wünsche Matthias Klein alles Beste für seinen Weg!«

»Einen so erfahrenen und international anerkannten Vertriebsleiter wie Christoph Aust zu ersetzen, ist keine leichte Aufgabe. Wir freuen uns daher sehr, mit Matthias Klein einen langjährigen Kenner der Branche als Nachfolger gewinnen zu können. Als Hersteller von Premium-Produkten ist für uns ein professioneller, persönlicher Kontakt zu unseren Kunden und Partnern von großer Bedeutung. Wir durften Matthias bereits in seiner vorherigen Rolle kennenlernen und sind uns daher sicher, dass er unser Team ideal ergänzt«, kommentiert Michael Erkelenz, Geschäftsführer Bebob Factory.