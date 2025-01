Kanadische Lumine Group will Vidispine übernehmen

Die Lumine Group will über eines ihrer Tochterunternehmen Vidispine von Arvato Systems übernehmen.

»Nach einem wettbewerbsorientierten Prozess wurde die Lumine Group als bestes Zuhause für den Schutz der Marke Vidispine ausgewählt», sagte Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Group. »Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird sich Arvato Systems durch die Übertragung von Vidispine an die Lumine Group auf Lösungen für den Kernmarkt konzentrieren können.«

Nicolas Ley, Vice President Vidispine bei Arvato Systems, fügt hinzu: »Mit dem wachsenden Medien-Ökosystem der Lumine Group und ihrer erfahrenen Führung im Bereich Mediensoftware wird Vidispine meiner Meinung nach in diesem nächsten Kapitel gut für den Erfolg positioniert sein. Ich freue mich sehr darauf, das Vidispine-Geschäft in den kommenden Jahren unter dem neuen Eigentümer weiterzuentwickeln.«

»Wir sind begeistert und freuen uns darauf, Vidispine, seine Kunden und Mitarbeiter in unserem wachsenden Portfolio für die Monetarisierung von Medien willkommen zu heißen«, sagte Tony Garcia, Group President und Interim CEO der Lumine Group. »Vidispine bietet globalen privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Lösungen für den Verkauf von Medien, Rechte, Programmplanung und Asset-Management an, die unsere aktuellen Produkte und Dienstleistungen für Rundfunkanstalten ergänzen werden.«

Weitere Details der geplanten Übernahme, etwa auch der Preis, sind noch nicht bekannt. Was Arvato aber betont:

»Arvato Systems hat die strategische Entscheidung getroffen, seine Positionierung zu schärfen und den Geschäftsbereich Vidispine an einen Partner und Investor mit großer Erfahrung im Marktumfeld von Vidispine zu veräußern. Die Lumine Group ist ein langjährig etabliertes kanadisches Unternehmen, das bereits viele namhafte Marken aus dem Bereich IT für die Kommunikations- und Medienbranche zu seinem Portfolio zählt und diese erfolgreich ausgebaut und weiterentwickelt hat. Allen Beteiligten ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Vidispine-Services auch weiterhin in der gewohnten Qualität erbracht und auch zukünftig in bewährter Weise kontinuierlich den Marktbedürfnissen entsprechend weiterentwickelt werden. Die bekannten Kontakte im Vidispine-Kontext bleiben auch weiterhin als Ansprechpartner bestehen.«

Lumine Group

Die Lumine Group Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das weltweit Software-Unternehmen übernimmt und über ein großes Netzwerk an Unternehmen aus diesem Bereich verfügt. Das Unternehmen sagt über sich: »Als „Buy-and-Hold-Forever“-Erwerber liegt unser Fokus auf dem Erwerb von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, der Stärkung der Kernrentabilität und anschließenden maßvollen Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums.«