Bevan Gibson bei EVS

EVS ernennt Bevan Gibson zum Executive Vice President of Sales & Operations für Nordamerika mit Wirkung zum 1. Februar 2025.

Nordamerika ist eine der vier strategischen Säulen des EVS-Wachstumsplans, und diese Ernennung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Ausweitung seiner Präsenz und die Stärkung seiner Aktivitäten in dieser Region, betont der Hersteller. Mit seiner umfangreichen Führungserfahrung ist Bevan Gibson gut positioniert, um das nordamerikanische EVS-Drehkreuz zu leiten und zu den Wachstumszielen des Unternehmens für 2030 beizutragen.

Der ursprünglich aus Australien stammende Bevan Gibson verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Broadcastbranche. Er hatte Schlüsselpositionen bei großen Rundfunk- und Fernsehsendern in Australien, Großbritannien, dem Nahen Osten und Europa inne, darunter Seven Network, Sky News, Sky News Arabia, ITN und der Service Provider EMG. Sein Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Technologie und Betrieb, mit Positionen wie Chief Technology Officer (CTO), Head of Future Tech, und Chief Operating Officer (COO). Er verfügt über den Vorteil, dass er in seinen früheren Positionen bereits Kunde von EVS war, was ihm wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden des Unternehmens verschafft.

Bevan Gibson wird die Teams in den EVS-Büros in der Region leiten und in ganz Nordamerika unterwegs sein, um mit Kunden und Stakeholdern in Kontakt zu treten. In seiner Rolle als EVP of Sales & Operations wird er alle regionalen Aktivitäten beaufsichtigen, einschließlich Vertrieb, Lösungsarchitektur, Geschäftsentwicklung, Vertriebsabläufe, technischen Support, Projektmanagement, lokale Schulungen, Finanzen und Personalwesen. Er wird an Nicolas Bourdon, Chief Commercial Officer (CCO), berichten.

Bevan Gibson hatte bei der IBC2023 in seiner damaligen Position bei EMG mit film-tv-video.de gesprochen.