Germany SailGP-Team in Bildern

Die Deutsche Bank startet eine bundesweite Ausstellungsreihe zur Partnerschaft mit dem Germany SailGP-Team.

Die Deutsche Bank eröffnete in ihrer neuen Flagship-Filiale an der Frankfurter Taunusanlage eine bundesweite Ausstellungsreihe zur Partnerschaft mit dem Germany SailGP-Team. Unter dem Motto »Performance nachhaltig denken« können Besucher_innen den Segelrennsport und seine Nachhaltigkeitsinitiativen bis Ende des Jahres an insgesamt zehn Filialstandorten in Deutschland hautnah erleben.

Sponsorship

Seit 2023 ist die Deutsche Bank Titelsponsor des Germany SailGP-Teams – und fördert auch damit Leistungssport und talentierte Nachwuchsathlet_innen. Ein zentrales Anliegen der Partnerschaft mit dem deutschen SailGP-Team ist es demnach, das Bewusstsein für den Schutz der Ozeane zu schärfen:

Während der SailGP-Rennen sammelt das deutsche Team Wasserproben, die mithilfe modernster Technologie von »Nature Metrics« analysiert werden.

Die gewonnen Daten zur Artenvielfalt werden für wissenschaftliche Zwecke und Umweltbildung zur Verfügung gestellt.

Segler vor Sassnitz auf Rügen

Die Deutsche Bank begleitet das Germany SailGP-Team auch bei einem besonderen Saison-Highlight: In diesem Sommer – am 16. und 17. August – treten die besten Segler der Welt vor Sassnitz auf Rügen erstmals in deutschen Gewässern gegeneinander an.

Die SailGP-Ausstellung in den Frankfurter Zwillingstürmen ist bis zum 27. März 2025 während der regulären Filial-Öffnungszeiten zugänglich. Wer sie besucht, kann nicht nur viel über SailGP erfahren, sondern auch erleben, wie sich ein Segelrennen auf einem Boot anfühlt: Mit einer Virtual-Reality-Brille ist man virtuell auf dem F50- Katamaran des deutschen Teams. Außerdem ist ein Modell des Katamarans zu sehen und ein »Grinder«, an dem die Besucher_innen austesten können, ob sie die Kraft aufbringen könnten, als Grinder an Bord zu gehen.

Termine der Ausstellung