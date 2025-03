G&L Geißendörfer & Leschinsky hat erfolgreich eine leistungsfähige und skalierbare Streaming-Plattform für das Europäische Parlament implementiert.

G&L Geißendörfer & Leschinsky ist ein Systemintegrator und Managed Service Provider im Bereich Video- und Audiostreaming und hat eine Streaming-Plattform für das EU-Parlament implementiert. Die Plattform ermöglicht es, Live- und On-Demand-Inhalte mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz automatisiert zu erstellen und an ein multinationales Publikum zu übertragen.

Herausforderung und Lösung

Das EU-Parlament benötigte eine flexible Streaming-Lösung, die es hunderten Mitarbeiter_innen ermöglicht, Live-Videos von Sitzungen noch während der Übertragung zu clippen und in verschiedenen Sprachen weiterzuverbreiten – etwa auf Social Media.

G&L entwickelte eine modulare, hybride Infrastruktur aus On-Premise- und Multi-Cloud-Technologien für maximale Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Dank hardwarebeschleunigter Videocodierung, standortübergreifenden Clustern und intelligenter Lastverteilung vereint die Architektur Effizienz mit ökologischer Nachhaltigkeit.

Die Plattform umfasst:

● Live-Streaming mit 30 Kanälen und 32 Audiospuren pro Kanal

● Verteilung über Akamai CDN

● Zulieferung an Social Media mit bis zu 200 verschiedenen Endpunkten

● Energieeffiziente Encoder mit ARM-basierten CPUs von Ampere und ASIC-beschleunigter Hardware von NETINT zur Echtzeit-Transkodierung über das Norsk SDK

● Hochverfügbare Architektur mit Verteilung auf drei Kundenlokationen, zwei carrier-neutrale Rechenzentren und zwei Cloud-Lokationen in Europa

● Erweiterte Sicherheitsarchitektur mit ISO 27001-Zertifizierung, Zero-Trust-Identitätsmanagement und DDoS-Schutz

● Kubernetes-basierte hybride Infrastruktur zur flexiblen Orchestrierung von Workloads

● Benutzerfreundliches Clipping-Tool für maßgeschneiderte Veröffentlichungen weltweit

● Observability für Streaming-Performance und Nutzerinteraktion durch Bitmovin-Analytics, CMCD-ergänzte CDN-Logs, sowie Visualisierung mit Grafana bei gezieltem Alerting und zeitgesteuertem Alert Routing

● Langzeitarchivierung aller Events sowie Integration von Legacy-Content mit über 89.000 Videos aus 21.000 Events

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Die Plattform ermöglicht eine effiziente und interaktive Nutzung durch verschiedene Akteure des EU-Parlaments:

● Live-Übertragungen auf den Webseiten des Europäischen Parlaments, jeweils mit bis zu 32 Audiokanälen

● Ringspeicher mit Platz für 7 Tage

● Social Media Event-Subsets: Während der Livestreams können Social-Media-Editoren gezielt Zeitabschnitte und Sprachen auswählen. Ein Akteur streamt das Event beispielsweise mit französischem O-Ton in ganzer Länge auf Facebook, ein anderer nur für einen Einzelbeitrag mit spanischer Tonspur zu LinkedIn und ein dritter eine andere Wortmeldung auf Lettisch zu X/Twitter. Bis zu 200 unterschiedliche Kombinationen können so parallel ausgesendet werden

● Subclipping individueller Redebeiträge: Abgeordnete können noch während der Liveübertragung ihre eigenen Redebeiträge gezielt als Clip extrahieren – in der gewünschten Sprache – und direkt auf Social Media veröffentlichen oder als MP4-Datei versenden

Zukunftssichere Lösung für eine digitale Demokratie

Die von G&L entwickelte Plattform ermöglicht es dem EU-Parlament, Debatten, Sitzungen und Events in Echtzeit und höchster Qualität weltweit zugänglich zu machen. Die Architektur ist für zukünftige Entwicklungen ausgelegt und wird kontinuierlich optimiert und um Funktionen ergänzt.