Qvest realisiert Broadcast Transformation für IMI

Qvest hat für Sky News Arabia (SNA), eine der führenden Medienmarken der IMI Media Group, eine umfassende Broadcast Transformation und Modernisierung der Medieninfrastruktur realisiert.

Im Zuge des Standortwechsels in die neue IMI-Zentrale auf Yas Island erfolgte die technologische Migration von SNA bei laufendem Sendebetrieb. Das neu errichtete Innovations- und Kreativzentrum in Abu Dhabi bietet optimale Bedingungen für zukunftsweisende Medienproduktionen.

IMI ist ein globales Medienunternehmen mit führenden Medienmarken wie Sky News Arabia, The National, Al-Ain News und CNN Business Arabic, sowie der IMI Media Academy. Die neue IMI-Zentrale vereint nun viele dieser Marken unter einem Dach und fördert so die betriebliche Effizienz und kollaboratives Arbeiten.

Als Master-Systemintegrator war Qvest für die Entwicklung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der neuen Studios und Medienarchitektur verantwortlich. Die neue Implementierung einer IP-basierten, ST-2110-konformen Broadcast-Infrastruktur ermöglicht nahtlose Workflows und unterstützt die Integration von Drittanbietersystemen wie Avid, Vizrt und Telestream. Dadurch wird sichergestellt, dass die Medieninfrastruktur auf dem aktuellen Stand und zukunftssicher ist, um den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

»Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts markiert einen wichtigen Meilenstein für IMI, da wir unsere führenden Medienmarken unter einem Dach im Yas Creative Hub vereinen. Die hochmodernen digitalen Produktionsstätten und Studios, die durch unsere Zusammenarbeit mit Qvest realisiert wurden, haben unsere technologischen Möglichkeiten auf ein neues Level gehoben und definieren die Art und Weise Inhalte zu erstellen und auszuspielen, völlig neu«, erklärt Brad Elliot, CTO von IMI.

Ein detaillierter Migrationsplan sorgte für eine unterbrechungsfreie Umstellung der bestehenden Systeme auf die neue Infrastruktur. Die Workflows für Ingest, Editing, Transcoding und Distribution wurden neu definiert und automatisiert, wodurch die Effizienz, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit erheblich gesteigert wurden.

Qvest stellte zudem ein umfassendes Schulungsprogramm für die Mitarbeitenden von SNA bereit und unterstützte mit einer sechsmonatigen Vor-Ort-Betreuung die reibungslose Inbetriebnahme der neuen Systeme.

Die gesamte Medieninfrastruktur ist mit redundanten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um einen unterbrechungsfreien Sendebetrieb zu gewährleisten. Echtzeit-Überwachungstools und Qualitätssicherungsprotokolle stellen höchste Performance-Standards sicher.

»Unsere Zusammenarbeit mit IMI bei diesem ambitionierten Projekt unterstreicht das Engagement von Qvest für innovative und zukunftssichere Lösungen, die höchste Standards in der Broadcast- und Medienproduktion erfüllen. Durch den Einsatz modernster Technologien und optimierter Workflows haben wir die betriebliche Leistungsfähigkeit von IMI nachhaltig gestärkt und ihre Vision unterstützt, eine führende Rolle in der Medienlandschaft einzunehmen. Dieses Projekt ist ein weiterer Beweis für unsere Expertise in Systemintegration, Technologieberatung und die Weiterentwicklung von Storytelling durch Technologie.« – Philipp Glänzel, CTO & General Manager Qvest MENA.

Dynamische Medieninstallationen für immersives Markenerlebnis

Neben der Broadcast-Migration hat Qvest hochmoderne Digital Signage-Lösungen in den Yas Creative Hub integriert.

Die Installationen umfassen großflächige Videowände, darunter ein doppelseitiges Display im Welcome Center, sowie dynamische und hochauflösende Monitore in zentralen Bereichen des Gebäudes. Durch den Einsatz intelligenter Videosteuerungssysteme, leistungsstarker Glasfaserkonnektivität und geräuscharmer Komponenten gewährleisten die visuellen Installationen höchste Betriebssicherheit und schaffen eine faszinierende Umgebung, die Besuchende in ein dynamisches Markenerlebnis eintauchen lässt.