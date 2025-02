Broadcast Solutions realisiert News Broadcast Center in Aserbaidschan

Das Neubau-Projekt in Baku wurde innerhalb von vier Monaten termingerecht zur COP29 fertiggestellt.

Broadcast Solutions, einer der größten Systemintegratoren Europas für Broadcast und Medien, hat für CIBC Global in Aserbaidschan ein komplettes News Broadcast Center realisiert. Das Center beherbergt den neuen, englischsprachigen 24/7-Nachrichtensender AnewZ, der pünktlich zur UN-Klimakonferenz COP29 in Baku auf Sendung ging.

Die größte Herausforderung des Projekts war zweifellos der enge Zeitrahmen. Die erste Kontaktaufnahme mit der Broadcast Solutions Group erfolgte im Mai 2024 auf der Cabsat-Messe in Dubai – durch technische und redaktionelle Berater im Auftrag von CIBC Global. Die Frist zur Fertigstellung war unverrückbar: Bis zur Eröffnung der COP29 am 11. November 2024 musste das Center betriebsbereit sein.

Zum Zeitpunkt der ersten Gespräche existierte weder ein Gebäude für den neuen Sender noch gab es Redaktionsrichtlinien, Personal oder technische Infrastruktur. Broadcast Solutions übernahm von seinem Standort in Dubai aus die gesamte Umsetzung – von der Überwachung der Bauarbeiten und des Innenausbaus bis hin zur Schulung des Personals für den Betrieb der Sendesysteme.

»Der Zeitdruck war bei diesem Projekt immer in unseren Köpfen«, erklärt Rufat Hamzayev, Executive Director von AnewZ. »Nicht nur die technische Umsetzung war eine Herausforderung, sondern auch die Vorbereitung der Teams für den Sendestart, denn die ganze Welt blickte, bedingt durch die COP29, am Eröffnungstag auf uns.«

»Wir haben uns schon früh entschieden, auf die integrierte Produktionsumgebung von nxtedition zu setzen«, erläutert Laurent Mairet, Managing Partner der Broadcast Solutions Niederlassung in Dubai.

»Wir waren bereits mitten im Prozess, bei uns ein Kompetenzzentrum für nxtedition-Implementierungen aufzubauen. Gleichzeitig waren wir uns sicher, dass wir AnewZ mit nxedition die benötigten Funktionalitäten in einer intuitiv bedienbaren Plattform bereitstellen können.«

nxtedition ermöglicht den Redakteuren und Produzenten von AnewZ eine umfassende redaktionelle Kontrolle aller Inhalte. Zusätzlich automatisiert nxtedition den Betrieb der drei neu errichteten News-Studios: ein Hauptstudio für Moderatoren mit bis zu vier Gästen, ein zweites Studio für Stehmoderationen und Wetterberichte sowie eine Sendeposition mitten im Newsroom.

In die nxtedition-Lösung integriert wurden unter anderem Ross-Produktionsmischer, Tascam-Audiomischer, Canon-PTZ-Kameras sowie die Studio-Beleuchtung. Die 24/7-Sendesignale werden sowohl an lokale als auch internationale Broadcast-Feeds ausgespielt – AnewZ ist in mehr als 110 Ländern empfangbar. Zudem können Redakteure Inhalte direkt in nxtedition für Social Media aufbereiten.

Als zusätzliche Herausforderung musste parallel ein weiterer Sender umziehen. Der Schwestersender CBC Sports befand sich zuvor in einem Studio-Komplex im Olympiapark von Baku, der nun für COP29 benötigt wurde. CBC Sports wurde in dasselbe neue Gebäude wie AnewZ verlegt, während Broadcast Solutions den Umzug der gesamten Technik bei laufendem Sendebetrieb unterstützte.

Um das Design, die Produktion und Installation zu optimieren, arbeitete Broadcast Solutions mit Master Media und LeClub zusammen. Master Media übernahm das Set-Design und die Studiobauten, während LeClub das Projektmanagement und die technische Beratung für die termingerechte Umsetzung verantwortete.

»Broadcast Solutions stand vor der gewaltigen Aufgabe, einen kompletten Sender in kürzester Zeit von Grund auf aufzubauen«, sagt Hamzayev. »Sie haben eine technische Lösung entwickelt, die uns die redaktionelle Kontrolle und kreative Freiheit gibt, die wir brauchen. Die Plattform ist nicht nur zuverlässig und auf Standard-Computern lauffähig, was den Service enorm vereinfacht, sondern auch intuitiv bedienbar. So können unsere Teams alle drei Studios aus einer zentralen Regie steuern.«

»Während die Studios in Baku gebaut wurden, organisierte Broadcast Solutions Workshops und Besuche in Frankreich, damit unsere wichtigsten Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, nxtedition kennenzulernen und unsere Workflows zu entwickeln«, fügt er hinzu. »Das Projekt verlief planmäßig, sodass wir ausreichend Zeit für Proben hatten, bevor wir am 4. November mit der Berichterstattung zur US-Wahl auf Sendung gingen – eine Woche vor unserem Hauptevent COP29.«

Laurent Mairet, Managing Partner der Broadcast Solutions Group, resümiert: »Dieses Projekt beweist, dass wir durch Zusammenarbeit und Teamwork einen voll funktionsfähigen TV-Channel in nur vier Monaten realisieren können. Wir arbeiten weiterhin mit AnewZ an einer zweiten Phase, um Werbeeinnahmen zu generieren und den Sender zu kommerzialisieren.«