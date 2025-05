Neuer CEO bei Atomos

Peter Barber ist neuer CEO und übernimmt von Jeromy Young, der als CEO zurücktritt, aber als Non-Executive Director von Atomos weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstützen wird.

Peter Barber kam im Februar 2024 als Chief Operating Officer und Executive Board Director zu Atomos. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Videoproduktionsbranche, darunter die Mitbegründung von Blackmagic Design und die Leitung bedeutender M&A-Aktivitäten, war Barber maßgeblich an der Umsetzung operativer Exzellenz und strategischer Initiativen bei Atomos beteiligt und soll das Unternehmen nun in die nächste Phase des Wachstums vorantreiben.

James Joughin, Vorstandsvorsitzender, kommentierte die Ernennung wie folgt: »Der Vorstand dankt Jeromy für seine visionäre Führung und sein unermüdliches Engagement für Atomos. Seine Beiträge waren für den Erfolg des Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Wir freuen uns, dass er uns als nicht geschäftsführender Direktor weiterhin mit strategischer Beratung zur Seite stehen wird. Wir sind zuversichtlich, dass Peter mit seiner umfassenden Branchenerfahrung und seinem Führungsgeschick Atomos in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation führen wird, während das Unternehmen seine Marktpräsenz und sein Produktangebot weiter ausbaut.«

Peter Barber kommentierte seine Ernennung wie folgt: »Ich unterschätze nicht die Herausforderungen, die vor uns liegen, darunter die sich wandelnde Marktdynamik und externe Faktoren wie schwankende Zölle in den USA. Die Arbeit, die wir im vergangenen Jahr zum Wiederaufbau und zur Umstrukturierung des Unternehmens geleistet haben, hat jedoch eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Wir schaffen eine agilere, widerstandsfähigere Organisation, die besser positioniert ist, um Veränderungen zu bewältigen und neue Chancen zu nutzen.«

Jeromy Young resümiert: »Ich habe Peter zu Atomos geholt, weil ich wusste, dass er frische Ideen, fundierte Branchenerfahrung und starke Führungsqualitäten mitbringt, um das Unternehmen in die nächste Phase zu führen. Ich bin überzeugt, dass Peter dafür sorgen wird, dass Atomos das Unternehmen bleibt, das wir uns bei der Gründung vorgestellt haben.«