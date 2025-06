News: Kurz und knackig – KW 26/2025

Der werbefinanzierte Streamer des französischen Privat-TV TF1 will am 30.6. in 25 neuen Regionen (einschl. Belgien, Luxemburg, Schweiz) starten, um perspektivisch führende Plattform im französischsprachigen Bereich zu werden, so Geschäftsführer Rodolphe Balmer. TF1+ tritt damit gegen Canal+ an, das u.a. in Afrika bereits etabliert ist.