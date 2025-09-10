IBC-Sponsoren 2025
film-tv-video.de dankt den Sponsoren der IBC-Berichterstattung: Adobe, Broadcast Solutions, Eizo, Grass Valley, Matrox Video und Mediatec.
Vom 12. bis zum 15. September findet die IBC statt. Während der Messe ist die Redaktion von film-tv-video.de vor Ort in Amsterdam und informiert die Leserinnen und Leser über die Neuheiten der Messe. Auch nach der IBC werden wir noch viele News und Videos über aktuelle Neuheiten veröffentlichen. Das ist möglich, weil Haupt-Sponsor Adobe und die Co-Sponsoren Broadcast Solutions, EIZO, Grass Valley, Matrox Video und Mediatec die Berichterstattung ermöglichen. Vielen Dank dafür!