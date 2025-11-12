Sky Sport bringt »My Matchday« in die 2. Bundesliga.

Der Pay-TV-Sender erweitert sein interaktives Fußball-Angebot: Ab sofort stehen die Features »Multiview« und »Match-Alarm« auch bei Zweitliga-Spielen zur Verfügung.

Sky Sport weitet seinen interaktiven Service »My Matchday« aus. Nachdem die Funktionen bereits in der Bundesliga erfolgreich eingeführt wurden, sind sie ab dem 24. Oktober auch bei allen Parallelspielen der 2. Bundesliga verfügbar – sowohl am Freitagabend als auch am Samstag- und Sonntagnachmittag.

Laut Sky erreichen die Einzelspiele mit dem neuen interaktiven Service »My Matchday« am Samstagnachmittag bereits ein Millionenpublikum. Eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von Sky Deutschland unterstreicht das Interesse an solchen Funktionen: 44 Prozent der Befragten schätzen die Möglichkeit, zwischen parallel laufenden Spielen zu wechseln, 23 Prozent nutzen frei wählbare Kamera- und Tonoptionen.

Die Funktionen im Detail

Multiview zeigt alle Parallelspiele gleichzeitig in einer Mehrfachbildansicht. Nutzer mit Sky Stream oder internetfähigem Sky Q Receiver können individuell die Tonspur wählen und per Knopfdruck zwischen Mehrfachansicht und Vollbild wechseln.

Match-Alarm ermöglicht es Fans, ihr Wunschspiel zu verfolgen und gleichzeitig Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse in anderen Stadien zu erhalten. Bei Toren, Elfmetern oder Platzverweisen können Zuschauer sofort zur entsprechenden Szene wechseln – oder bei ihrem Spiel bleiben.

»Wir sind der Überzeugung, dass wir den Fans mit diesem neuen interaktiven Service das zeitgemäße und individuelle Fußball-Erlebnis bieten«, erklärt Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport.