HAMBURG OPEN: Menschen. Medien. Technik.

Kick-off für Innovationen und Networking.

Am 14. und 15. Januar 2026 verwandelt die HAMBURG OPEN die Halle B6 der Hamburg Messe und Congress in den zentralen Treffpunkt für alle aus Medienproduktion, Streaming, Broadcast und Film.

Das Event zum Jahresauftakt verbindet an zwei Tagen Innovationen, Know-how, Austausch und praxisnahe Impulse auf einzigartige Weise.

Rund 200 Ausstellende zeigen Neuheiten von klassischem Broadcast über Medientechnik und Streaming bis hin zu Corporate Video. Mit frischen Impulsen und praxisnahen Einblicken in integrierte Workflows und smarte AV-Lösungen lassen sich neue Projekte effizient gestalten. Ein vielseitiges Programm mit Fachvorträgen und Masterclasses beleuchtet aktuelle Themen wie KI, Sicherheit oder Nachhaltigkeit und sorgt für fachlichen Austausch in persönlicher Atmosphäre – kompakt an zwei Tagen und mit viel Raum für Gespräche.

Veranstaltungsort & Zeiten:

HAMBURG OPEN 2026

Halle B6, Hamburg Messe und Congress – Eingang Süd (U-Bahn Messehallen)

14.01.2026: 10–18 Uhr

15.01.2026: 10–16 Uhr

Mehr Informationen unter www.hamburg-open.de und auf LinkedIn.