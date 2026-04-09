freispace als zentrales Planungssystem bei Bumblebee

Bumblebee,der schnell wachsende Postproduktionszweig der Zinc Media Group, hat bekannt gegeben, dass freispace als zentrales Planungssystem eingeführt wird. Diese strategische Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Bumblebee seine Position als Postproduktionshaus mit »Work-Anywhere«-Konzept festigt, nachdem das Unternehmen kürzlich sein Dienstleistungsangebot um einen Equipment-Verleih in London und Glasgow erweitert hat.

Bumblebee wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, flexible und kosteneffiziente Postproduktionslösungen anzubieten, und hat sich rasch vergrößert, um einen vielfältigen Kundenstamm zu bedienen, der von klassischen Dokumentationen bis hin Social Media-Formaten reicht. Da das Unternehmen mehrere Postproduktionsstudios und unterschiedliche Arbeitsbereiche an verschiedenen Standorten integrierte, erkannte das Management den Bedarf an einer einheitlichen, modernen Plattform zur Verwaltung von Ressourcen und Arbeitsabläufen.

Olly Strous, Chief Technology Officer der Zinc Media Group, betonte, dass die Benutzererfahrung der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung für freispace war: »Für uns war es entscheidend, dass das von uns eingeführte System von Anfang an intuitiv und benutzerfreundlich ist. freispace hat sich in dieser Hinsicht besonders hervorgetan. Es hat unsere Transparenz im gesamten Betrieb erheblich verbessert, und die Auslastungsanalysen spielen nun eine wichtige Rolle in unserem internen Berichtswesen.«

Lorenzo Culora, Head of Post bei Bumblebee London, hebt die betrieblichen Vorteile der Zusammenführung mehrerer Arbeitsabläufe hervor: »Bumblebee vereint verschiedene Bereiche der Postproduktion für Kurz- und Langform-Inhalte. Es war entscheidend, eine Planungsplattform zu finden, die dieser Komplexität gerecht wird. Mit freispace können wir all dies in einem einzigen System verwalten, was die Arbeitsabläufe vereinfacht und die tägliche Effizienz steigert. Dank der webbasierten Anwendung können wir zudem schnell auf Planungsänderungen zugreifen und darauf reagieren, egal wo wir uns gerade befinden.«

Simon Lyell, Head of Post bei Bumblebee Glasgow, geht die Verbesserungen in der Zusammenarbeit und im Ressourcenmanagement ein: »Der Umstieg auf freispace hat uns mehr Kontrolle über unsere Zeitpläne verschafft. Dank der Berechtigungseinstellungen haben die Teams vollständigen Einblick, ohne die Integrität des Systems zu gefährden, während wir gleichzeitig die Ressourcen genau nachverfolgen und sicherstellen können, dass sie an allen unseren Standorten effektiv zugewiesen werden.«

Leonardo Re, Geschäftsführer von freispace, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: »Bumblebee definiert neu, wie ein modernes Postproduktionshaus aussieht – nicht nur durch seine außergewöhnliche kreative Arbeit, sondern auch durch sein Engagement für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz«, erklärte Re. »Wir freuen uns sehr, dass freispace ausgewählt wurde, um die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens zu unterstützen und die nötige Übersicht zu bieten, die für die Verwaltung seiner komplexen, standortübergreifenden Umgebung erforderlich ist.«

Da die Büros in London und Glasgow nun vollständig in die freispace-Plattform integriert sind, ist Bumblebee bestens gerüstet, seinen Kurs fortzusetzen, bei dem hochwertige Postproduktion mit verantwortungsbewussten Geschäftspraktiken verbunden wird.