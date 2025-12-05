Mehr Automatisierung mit freispace und Ortana

Ortana Media Group und freispace geben bahnbrechende Integration zur Automatisierung von Medienproduktions-Workflows bekannt.

Die Partnerschaft verbindet die fortschrittlichen Ressourcen- und Projektplanungsfunktionen von freispace mit der Cubix-Plattform von Ortana, einer medienorientierten Workflow-Engine, um Postproduktionsstudios, Rundfunknetzen und Kreativstudios weltweit eine beispiellose Automatisierung und Effizienz zu bieten.

Die Integration nutzt die Cubix-API und ihre über 160 nativen API-Verbindungen, um die Lücke zwischen der hochrangigen Projektplanung in freispace und der niedrigrangigen technischen Ausführung von Medienaufgaben zu schließen. Dadurch entsteht ein nahtloses End-to-End-Ökosystem, in dem die Planung automatisch Aktionen auslöst, manuelle Engpässe beseitigt und die Ressourcennutzung maximiert werden.

»Wir freuen uns sehr über die Integration mit Ortana Cubix«, sagte Leonardo Re, Geschäftsführer von freispace. »Unsere Nutzer planen für den Erfolg, und jetzt können ihre Pläne automatisch ausgeführt werden. Durch die Kombination der Terminierungs- und Ressourcenverwaltungsfunktionen von freispace mit den leistungsstarken Orchestrierungs- und Bereitstellungsfunktionen von Cubix ermöglichen wir unseren Kunden den Übergang von reaktivem Management zu proaktiven, automatisierten Abläufen. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, um die Postproduktion intelligenter, schneller und profitabler zu gestalten.«

Drei wichtige Workflows jetzt verfügbar

Die neue Integration ermöglicht transformative Workflows, mit denen Medienunternehmen komplexe Prozesse automatisieren können, die zuvor manuelle Eingriffe erforderten:

Nahtlose Synchronisierung von freispace zu Xero:

Die Rechnungsdaten aus freispace werden nun nahtlos mit den Buchhaltungsprogrammen Xero, Sage und Salesforce synchronisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Finanzberichterstattung stets korrekt und zeitnah ist und die tatsächlichen Produktionsaktivitäten direkt widerspiegelt, was den Abrechnungs- und Rechnungsstellungsprozess optimiert.

Automatisierte Bereitstellung von Nexis / Speicherplatz:

Wenn ein neues Projekt in freispace geplant wird, kann die Integration automatisch die Bereitstellung der erforderlichen Benutzer über Active Directory und Speicherplatz wie Avid NEXIS-Arbeitsbereiche direkt über die Cubix-Plattform auslösen. Während Medien erfasst und verarbeitet werden, wird der Speicherverbrauch an freispace zurückgemeldet, sodass Postproduzenten in Echtzeit Einblick erhalten, ohne ihr Planungs-Dashboard verlassen zu müssen.

Automatisierte Einrichtung von Remote-Schnittplätzen:

Die Planung eines Remote-Schnitts ist jetzt so einfach wie die Erstellung einer Buchung mit freispace. Die Integration kann die gesamte Einrichtung koordinieren: Bereitstellung cloudbasierter Schnitt-Workstations, Zuweisung der erforderlichen Softwarelizenzen, Einrichtung eines sicheren geteilten Speichers und Gewährung des Zugriffs für das geplante Team. Dieser leistungsstarke Workflow reduziert den Zeit- und Technikaufwand für den Einsatz von Remote-Produktionsteams erheblich.

»Postproduktions-Teams möchten ihre Zeit damit verbringen, großartige Inhalte zu erstellen, anstatt sich um Workflows zu kümmern«, so Simon Harper, Partnership Manager bei der Ortana Media Group. »Durch die Integration von Cubix in freispace schließen wir die Lücke zwischen Planung und Ausführung. Sobald ein Projekt geplant ist, kann Cubix die Koordination übernehmen und die Bereitstellung von Benutzern, Speicherplatz, Tools und Ressourcen für die Fernbearbeitung präzise und schnell automatisieren. Diese Zusammenarbeit führt zu einem intelligenteren Betriebsmodell, das sich mühelos skalieren lässt und Medienunternehmen die Gewissheit gibt, dass ihre Workflows stets mit ihren kreativen Anforderungen Schritt halten.«

Über Ortana Media Group

Die Ortana Media Group ist ein privates Technologieunternehmen, das 2012 in Großbritannien gegründet wurde. Mit festangestellten Mitarbeitern in Großbritannien, Polen, Malaysia und den USA ist Ortana darauf spezialisiert, über seine Flaggschiff-Plattform Cubix weltweit maßgeschneiderte Lösungen für Datenorchestrierung, Bereitstellung, Workflow und MAM anzubieten. Dank seiner umfangreichen Palette von über 160 API-gesteuerten Integrationen und seiner Media Aware Workflow Engine (MAWE) ermöglicht Cubix hochgradig maßgeschneiderte Lösungen, die durch Konfiguration statt durch kundenspezifische oder interne Entwicklung erreicht werden.