Home Post Production setzt auf freispace

Home Post Production transformiert seine Abläufe mit dem hochmodernen Planungssystem freispace.

Home Post Production , das größte Postproduktionshaus Großbritanniens außerhalb Londons, gab heute die strategische Einführung von freispace bekannt, einem hochmodernen Planungssystem, das einen bedeutenden technologischen Fortschritt in den Betriebsabläufen des Unternehmens nach dessen kürzlicher Übernahme durch North Star Media darstellt. Die vollständige Umstellung, die in Rekordzeit abgeschlossen wurde, positioniert Home Post Production an der Spitze der Postproduktionsbranche in Sachen Effizienz und Innovation.

Das in Manchester ansässige Unternehmen, das große Kunden wie BBC, Amazon Prime, Channel 4 und zahlreiche unabhängige Produzenten, Animationsstudios und Werbefilmproduzenten betreut, hat die Migration von seinem alten Planungssystem auf die cloudbasierte Plattform von freispace erfolgreich abgeschlossen. Dieser Schritt ist Teil der Weiterentwicklung von Home Post Production unter neuer Eigentümerschaft, nachdem North Star Media das Unternehmen von Streamland Media übernommen hatte. Dabei wurden alle 40 Mitarbeitenden und die 2.000 m² großen Facilities im Stadtzentrum Manchesters übernommen.

Paul Austin, Geschäftsführer von Home Post Production, kommentierte: »Die Einführung von freispace steht für unser Engagement, modernste Technologien zu nutzen, die mit unserer strategischen Vision für die Zukunft im Einklang stehen. Dabei geht es nicht nur um betriebliche Effizienz, sondern auch darum, uns als zukunftsorientiertes und innovatives Postproduktionsunternehmen zu positionieren. Die Wahrnehmung auf dem Markt ist für uns als neue Marke von entscheidender Bedeutung, und die Entscheidung für ein fortschrittliches, modernes System wie freispace sendet eine klare Botschaft, dass wir Dinge anders und besser machen. Dies ist unsere erste große Veränderung seit der Gründung von Home Post Production und gibt den Ton für unsere zukünftige Ausrichtung an.«

Die Implementierung verlief bemerkenswert reibungslos, sodass die gesamte Umstellung innerhalb eines Monats abgeschlossen war deutlich schneller als die ursprünglich veranschlagten drei bis sechs Monate. Das intuitive Design von freispace ermöglichte eine schnelle Akzeptanz in allen Abteilungen, von Producern und Schnittassistenzen bis hin zu Kreativmitarbeitenden und Buchhaltung.

Martin Day, Head of Operations bei Home Post Production, fügte hinzu: »Was wirklich transformativ war, ist die Art und Weise, wie freispace unseren gesamten Workflow in einem System konsolidiert hat. Die Funktion ‚Aufträge‘ hat alles verändert, da sie es dem Vertrieb, den Producern und der Finanzabteilung ermöglicht, an einem zentralen Ort auf alle Projektinformationen – Angebote, Buchungen, Rechnungen und Kostenberichte – zuzugreifen. Wir müssen nicht mehr mit mehreren Anwendungen von Drittanbietern jonglieren oder Daten in Excel-Tabellen exportieren. Die Zeitersparnis ist enorm, und dank der kooperativen Arbeitsweise des freispace-Teams fließt unser Feedback direkt in die Produktentwicklung ein. Es ist nicht nur eine Software, es ist eine Partnerschaft.«

Das neue System bietet zahlreiche betriebliche Vorteile, darunter:

Einheitliches Projektmanagement : Alle Projektelemente, von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung, sind nun in einer einzigen Plattform integriert.

: Alle Projektelemente, von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung, sind nun in einer einzigen Plattform integriert. Verbesserte Benutzererfahrung : Moderne, intuitive Benutzeroberfläche, die von den Mitarbeitern überwältigend positiv bewertet wurde.

: Moderne, intuitive Benutzeroberfläche, die von den Mitarbeitern überwältigend positiv bewertet wurde. Flexibler Zugriff : Das browserbasierte System beseitigt Verbindungsprobleme und Abstürze, die bei der bisherigen Software auftraten.

: Das browserbasierte System beseitigt Verbindungsprobleme und Abstürze, die bei der bisherigen Software auftraten. Kosteneffizienz : Das Flagship-Preismodell ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern ohne Lizenzgebühren.

: Das Flagship-Preismodell ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern ohne Lizenzgebühren. Echtzeit-Zusammenarbeit: Producer und Kreative können direkt innerhalb des Systems interagieren, was die Kommunikation verbessert.

Leonardo Re, Geschäftsführer von freispace, erklärte: »Unsere Partnerschaft mit Home Post Production ist ein Beispiel für die Zukunft des Postproduktionsmanagements. Ihre Entscheidung für freispace zeigt, wie zukunftsorientierte Unternehmen den Bedarf an modernen, anpassungsfähigen Systemen erkennen, die sich mit ihrem Geschäft weiterentwickeln. Die schnelle Implementierung und die begeisterte Akzeptanz durch ihr Team bestätigen unseren Ansatz, intuitive, benutzerorientierte Software zu entwickeln. Wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit, in der die Erkenntnisse von Home Post Production direkt in unsere Produktplanung einfließen. Dies ist nur der Anfang dessen, was wir gemeinsam erreichen können.«

Der Zeitpunkt dieser technologischen Aufrüstung fällt mit dem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr von Home Post Production zusammen, in dem das Unternehmen hochkarätige Projekte wie die gefeierte BBC-Dokumentarserie »Ambulance« und die aktuelle Amazon-Serie »Lazarus« bearbeitet hat. Das Unternehmen arbeitet an einer Vielzahl unterschiedlicher Formate, von scripted und unscripted Fernsehproduktionen bis hin zu Animations- und Werbeproduktionen, was flexible Planungsmöglichkeiten erfordert, die freispace nun bietet.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Home Post Production weitere Vorteile durch die geplanten Entwicklungen von freispace, darunter eine erweiterte Medienbibliothek und zusätzlicher API-Endpunkte für eine nahtlose Workflow-Automatisierung. Der kooperative Entwicklungsansatz stellt sicher, dass freispace sich weiterhin entsprechend den spezifischen Anforderungen von Home Post Production weiterentwickelt.