Studio Berlin investiert in LDX-Kameras von Grass Valley

Studio Berlin erweitert seine Partnerschaft mit Grass Valley und investiert in eine neue Kamerageneration für Cine-Live-Produktionen. Das Berliner Unternehmen hat zwölf LDX 135 UHD/HDR-Systeme sowie zwölf LDX 180 Super-35mm-Cinekameras – darunter zwei kompakte LDX-C180-Einheiten – bereits Ende März geliefert bekommen und integriert die Systeme aktuell in seinen laufenden Betrieb.

Kernstück des Upgrades ist die Möglichkeit, die Kameras innerhalb derselben Produktionsumgebung zu mischen: Beide Linien teilen sich XCUs, Sucher, Shading und Zubehör, sodass Teams ohne Umrüstaufwand zwischen den Formaten wechseln können. Ergänzt wird das Setup durch HPE-300-Hybridnetzteile mit Layer-2/Layer-3-Konnektivität nach SMPTE 2110 sowie optionalem JPEG-XS-Support direkt aus dem Kamerakopf.

»Die Kombination aus LDX 135 und LDX 180 gibt uns maximale Flexibilität beim Einstieg in cinematische Live-Workflows, ohne den gewohnten Arbeitsablauf unserer Teams zu verändern«, erklärt Matthias Alexandru, CTO von Studio Berlin. Besonders hebt er die Flexibilität bei der Konnektivität hervor: Die Kameras arbeiten wahlweise im klassischen XCU-Betrieb, im hausinternen DirectIP-Netzwerk oder nativ in SMPTE 2110 – und lassen sich sekundenschnell zwischen diesen Modi umschalten, ohne zusätzliche Hardware.

CEO Nick Zimmermann sieht das Investment als strategische Weichenstellung: »Es gibt uns die Flexibilität, ein breiteres Projektspektrum zu bedienen und gleichzeitig auf einer Plattform aufzubauen, die unsere Teams bereits kennen und der sie vertrauen.«

Die Lieferung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Grass-Valley-Channelpartner Logic Media Solutions.

Studio Berlin gehört zu den führenden deutschen TV- und Medienproduktionsdienstleistern und betreibt von Berlin-Adlershof aus Studio-, OB- und Postproduktionsservices für Sender, Streamingplattformen und Produktionsfirmen.