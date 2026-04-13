Showrental investiert in Grass Valley LDX 180

Im Zentrum der Portfolio-Erweiterung steht die Grass Valley LDX 180. Deren entscheidendes Merkmal ist ein S35-Sensor, der eine deutlich verringerte Schärfentiefe ermöglicht. Damit bietet Showrental Kunden die Möglichkeit einer gezielten Fokusführung – ein gestalterisches Mittel, das bisher fast ausschließlich Film- und Kinoproduktionen vorbehalten war.

Highlights der LDX 180 für cineastische Produktionen

Künstlerische Tiefenschärfe: Der großformatige S35-Sensor erlaubt eine gezielte Fokusführung, die Emotionen und Details auf Konzerten, Galas oder Keynotes verstärkt.

Native UHD-Brillanz: Kompromisslose Bildschärfe und ein extrem hoher Dynamikumfang (HDR) sorgen für natürliche Farben und Zeichnung in den Lichtern und Schatten.

Global-Shutter-Technologie: Trotz des großen Sensors garantiert der Global Shutter eine absolut artefaktfreie Erfassung von schnellen Bewegungen und Blitzlicht – unverzichtbar für moderne Live-Events.

LED-Optimierung: Ein integrierter optischer Tiefpassfilter verhindert zuverlässig Moiré-Effekte bei der Aufnahme vor hochauflösenden LED-Wänden.

LDX C135: Kompakte Ergänzung ohne Qualitätsverlust

Um den hohen Anforderungen auf Produktionen gerecht zu werden, ergänzt Showrental das Setup durch die LDX C135. Als kompakte Version der bewährten Kameraserie liefert sie die identische erstklassige Bildverarbeitung, lässt sich aber aufgrund ihrer geringen Baugröße ideal an Positionen einsetzen, die für bemannte Kameras schwer zugänglich sind – etwa auf Remote-Köpfen, Schienensystemen oder Kränen. So bleibt die visuelle Kontinuität der Produktion über alle Perspektiven hinweg gewahrt.

Workflows mit IP und Remote-Grading

Beide Kamerasysteme sind nativ für SMPTE ST 2110 IP-Umgebungen konzipiert und unterstützen die effiziente JPEG-XS-Kompression. In Kombination mit dem CCS-ONE-Server ermöglicht Showrental ein präzises Live-Grading: Das Bild kann während der laufenden Produktion via Tablet oder PC kreativ angepasst werden, um den cineastischen Charakter perfekt abzurunden.

»Die Erwartungen an die Bildsprache von Live-Events haben sich massiv gewandelt. Zuschauer und Kunden wünschen sich heute den Look hochwertiger Filmproduktionen. Mit der LDX 180 und ihrem S35-Sensor bieten wir genau dieses Werkzeug an, ohne die Zuverlässigkeit des Broadcast-Standards zu opfern«, erklärt die Geschäftsführung der Showrental GmbH.

Über Showrental

Die Showrental GmbH ist als einer der führenden Spezialisten ein gefragter Partner für die Fachplanung und Vermietung von Video- und Medientechnik in den Bereichen Industrie, Touring und Live-Events.