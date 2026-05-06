RTL Deutschland drückt aufs Gaspedal

RTL Deutschland baut sein Motorsport-Portfolio weiter aus und sichert sich umfassende Rechte an der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (World Endurance Championship, WEC). Highlight des Pakets ist das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans: Nitro überträgt die 94. Ausgabe des weltberühmten Langstreckenklassikers vom 13. auf den 14. Juni live im Free-TV. RTL+ zeigt darüber hinaus ab dem 9. Mai mit dem 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps alle weiteren Saisonläufe der WEC 2026 im Livestream.

»Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft steht für hochklassigen Motorsport auf den legendärsten Strecken der Welt. Allen voran die 24 Stunden von Le Mans zählen zu den größten und prestigeträchtigsten Rennen im internationalen Rennkalender. Mit dem Erwerb bleibt Nitro eine feste Adresse für alle Rennsport-Enthusiasten«, so Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland und ergänzt: »Seit vielen Jahren steht das Nitro-Team mit den Langstreckenklassikern von Le Mans und dem Nürburgring für außergewöhnliche Live-Sport-Übertragungen. Wir sind stolz auf diese Motorsport-Kompetenz und freuen uns in diesem Jahr auf den nächsten TV-Marathon.«

Mit der neuen Vereinbarung zeigt der Kölner Sender die 24 Stunden von Le Mans 2026 bereits zum sechsten Mal in Folge live im Free-TV. Bereits seit 2016 gehört auch das »ADAC Ravenol 24h Nürburgring« fest zum Programm. Der Klassiker aus der Eifel ist nur wenige Wochen vor dem prestigeträchtigen Rennen von Le Mans vom 16. auf den 17. Mai live bei Nitro zu sehen.

Vollständige Übersicht des WEC-Kalenders