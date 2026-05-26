NEP Germany: Partnerschaft mit Seeyouhere Communication

In den vergangenen zehn Jahren hat sich NEP Germany zu einem etablierten Partner für Sender, Streaming‑Plattformen, Sportverbände und Produktionsfirmen im ganzen Land entwickelt und unterstützt einige der größten Live‑Entertainment‑ und Sportproduktionen in Deutschland.

Durch die Kooperation wollen NEP Germany und Seeyouhere Communication weitere Geschäftsmöglichkeiten erschließen, Beziehungen innerhalb der Medien‑ und Entertainmentbranche zu vertiefen und Sender, Produzenten, Rechteinhaber und Content‑Creator mit NEPs führenden Produktions‑ und Media‑Services‑Lösungen zu unterstützen. Stefan Hoff spielt dabei eine zentrale Rolle.

»Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für NEP Europe, und wir investieren weiterhin in langfristiges Wachstum und lokale Expertise«, sagte Maarten Swinnen, EVP NEP Europe. »Mit Stefans Erfahrung und Netzwerk sowie dem starken lokalen Führungsteam ist NEP Germany bestens für die nächste Entwicklungsphase aufgestellt.«

Das Senior‑Management‑Team von NEP Germany bleibt unverändert: Helke Manz‑Fenk, Vanessa Pfaffinger, Simon Zielke und Mark Overkamp werden das Unternehmen weiterhin lokal führen.

»Wir kennen Stefan seit vielen Jahren, und sein Branchen‑Know‑how sowie seine starken Beziehungen im Markt machen ihn zu einem idealen Partner für NEP Germany«, sagten Mark Overkamp und Simon Zielke, Managementteam der NEP Germany GmbH. »Gemeinsam mit Seeyouhere Communication und Stefan freuen wir uns darauf, neue Chancen zu erschließen, unsere Kunden noch enger zu unterstützen und unsere Präsenz in Deutschland weiter auszubauen.«

Stefan Hoff ergänzte: »NEP steht für Innovation, Zuverlässigkeit und erstklassige Media‑Production‑Services. Ich freue mich darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, zu dem Menschen gehören, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze, und darauf, neue Möglichkeiten für NEP Germany in einem so dynamischen Markt zu schaffen.«

Die Seeyouhere Communication GmbH ist auf strategische Beratung in der Medien‑ und Entertainmentbranche spezialisiert.