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Wie nutzen Medienprofis Videoprogramme? Jetzt an Studie teilnehmen

Evans Research Associates untersucht die veränderten Anforderungen von Videosoftware-Nutzern – und sucht mit Unterstützung von film-tv-video.de Teilnehmende aus der Branche.

Das unabhängige Marktforschungsunternehmen Evans Research Associates führt derzeit eine Studie zu den sich wandelnden Bedürfnissen von Videoprogramm-Nutzern durch. Als Fachpublikum sind Leserinnen und Leser von film-tv-video.de eine besonders relevante Zielgruppe für diese Erhebung.

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Jetzt an der Umfrage teilnehmen.

Die Befragung dauert je nach Antwortverhalten etwa 12 bis 15 Minuten. Alle Teilnehmer, die die Umfrage vollständig abschließen und zur gesuchten Zielgruppe gehören, erhalten unter den ersten 250 Einsendern einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 €. Darüber hinaus nehmen alle Teilnehmer – auch wer die Qualifikationsfragen nicht erfüllt – automatisch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Amazon-Gutscheine im Gesamtwert von über 1.000 €, darunter ein Hauptpreis im Wert von 500 €.

Alle Antworten werden vertraulich behandelt und ausschließlich aggregiert ausgewertet – Rückschlüsse auf einzelne Personen sind nicht möglich.

Jetzt an der Umfrage teilnehmen.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der Umfrageseite einsehbar.

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