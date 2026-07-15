Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

© Radio Bremen/SR/Markus Nass/Montage Leonard Martin
Productions

Vertical Drama: Zündet der Trend auch hier?

In China, Asien und Südamerika generiert Vertical Drama Milliarden – nun soll der Erfolg auch hierzulande kommen.
©Screenshot App Store MuVpix

Bei der Plattform MuVpix kann man Unmengen an Verticals konsumieren …

Vertical Drama ist kein Format, das irgendwo gleichzeitig entstanden ist. Es hat eine klare Herkunft, eine klare Ausbreitungsroute – und trifft je nach Region auf ganz unterschiedliche Startbedingungen.

Wurzeln in China

Die Wurzeln liegen in China, wo während der Corona-Pandemie zahlreiche kurze, vertikal gedrehte Serien entstanden sind. Auf Douyin, der chinesischen TikTok-Version, gehen laut Marktdaten monatlich rund 50.000 neue Microdrama-Serien online – ein Großteil davon mittlerweile KI-generiert. Laut Marktforscher Omdia entfällt der Großteil der weltweiten Microdrama-Erlöse auf China.

©Screenshot App Store Dramabox

… und auch bei Dramabox.

USA als großer Markt

Der Export in westliche Märkte gelang vor allem durch KI-gestützte Synchronisation und Untertitelung, die es chinesischen Plattformen erlaubte, ihre Inhalte binnen kurzer Zeit in zahlreichen Sprachen auszuspielen. Apps wie ReelShort und DramaBox – beide chinesischen Ursprungs – etablierten sich rasant in den USA: ReelShort wurde 2025 allein im US-App-Store häufiger als die Netflix-App heruntergeladen. Die USA sind laut Omdia demnach der mit Abstand größte Markt außerhalb Chinas. Entsprechend zog auch die etablierte US-Branche nach: Disney nahm DramaBox in sein Accelerator-Programm auf und testet mit »Verts« ein eigenes Vertical-Format in der Disney+-App, Fox Entertainment stieg beim Vertical-Anbieter Holywater ein, und auch Hollywood-Größen produzieren inzwischen eigene Microdramas.

Auch Indien, Brasilien und Mexiko sind starke Wachstumsmärkte. Europa dagegen steht noch am Anfang, mit Großbritannien an der Spitze.

Situation in  DACH
© Radio Bremen/SR/Markus Nass/Montage Leonard Martin

Der SR und Radio Bremen haben das Vertical Drama »Between the Beats« produziert.

Hierzulande steckt Vertical Drama noch in den Anfängen, aber die ersten Ansätze gibt es: Der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen haben mit »Between the Beats« eine eigens für TikTok entwickelte Fiction-Serie realisiert. Constantin Entertainment positionierte sich als erstes deutsches Produktionshaus im internationalen Vertical-Drama-Markt und produzierte binnen acht Wochen zwei Staffeln für die Plattform Crisp Momentum. Auch Banijay Productions Germany entwickelt erste Kurzformate fürs Hochkant-Format, und die neue Münchner Firma Vertical Minds will mit der eigenen deutschen Plattform Eilin den Markt erobern.

Vertical Drama beim Future Media Breakfast

Bei vielen Fachveranstaltungen wird Vertical Drama diskutiert. so auch beim Future Media Breakfast, das Michael Praetorius kürzlich ausgerichtet hat. Dort erklärte Sonia Ben Salah von Constantin Entertainment, warum sich Storytelling gerade grundlegend verändert und weshalb Daten, Algorithmen und das Publikum heute bestimmen, wie Geschichten erzählt werden.

 

Veränderte Bedingungen für die Produktion

Wer für Vertical Drama produziert, dreht nativ in 9:16, und das verändert das Handwerk an jeder Stelle der Produktionskette.

© Radio Bremen/SR/Etritane Emini

Bei Vertical Drama gibt es mehr Naheinstellungen – wie hier bei »Between the Beats«.

Es muss im Hochformat gedacht und gedreht werden. Statt Figuren horizontal im Raum zu verteilen, arbeiten Regie und Kamera mit der Tiefe, es gibt mehr Naheinstellungen, und Kamerabewegungen folgen andere Regeln, zum Beispiel mit vertikalen Schwenks statt horizontalen Dolly-Fahrten.

©Screenshot Dramabox

So finanziert sich Vertical Drama.

Auch das Drehtempo ist ein anderes: Vertical-Drama-Staffeln entstehen oft mit wenigen Drehtagen, und im Schnitt gibt es eine andere Taktung. Es gibt Cliffhanger am Ende jeder der meist sehr kurzen Folgen, Dialoge werden so gemischt, dass sie gut zu verstehen sind, und Untertitel sind Pflicht. Hier kommt auch KI ins Spiel. Sie hilft, ganze Staffeln in kurzer Zeit mit Untertiteln in unzähligen Sprachen zu generieren, und auch KI-Synchronisation ist ein Thema – auch wenn das derzeit bei bestimmten Produktionen eher negativ diskutiert wird.

Klar ist jedenfalls: Die Sehgewohnheiten, auf die Vertical Drama in China und den USA trifft, verändern sich auch hier – und die Produktionsbranche beobachtet genau, wie schnell sich das in zahlungsbereite Reichweite übersetzen lässt.

BrancheTrendVertical DramaVertical Format

Bildrechte: © Radio Bremen/SR/Etritane Emini; © Radio Bremen/SR/Markus Nass/Montage Leonard Martin, Dramabox, MuVpix

0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Die Zukunft ist hier: KI-Videowerkzeuge von Adobe Dyn: Analysemodus jetzt auch für Basketball 5G-Trend und Portal-Neuheiten Ufa Serial Drama optimiert mit Dropbox die Postproduktion
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©Broadcast Solutions / BFE

Broadcast Solutions übernimmt BFE

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

©NEP

NEP verlängert Wimbledon-Deal

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

HFF-Jahresschau 2026

Open Air Kino zum 13. Mal im Innenhof der Filmhochschule.
München
16.-18. Juli

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved