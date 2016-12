Make TV: Cloud-Plattform für Live-Video

Make TV bietet ab sofort eine Cloud-Plattform für Live-Video an, die es ermöglicht, Video-Inhalte, die von Content-Profis oder Amateuren eingesandt werden, zu akquirieren, zu verwalten und zu veröffentlichen.

Content-Produzenten wie LinkedIn, Perform, RTL2 und die Swiss Broadcasting Corp (SRF) gehören zu den Kunden, die Make TV schon sehr früh einsetzten. Mit Fox Sports Brasil hat Make TV nun einen weiteren prominenten Kunden, der die Cloud-Plattform Make TV im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio nutzte.

Fox Sports setzte auf das Make TV-System, um Live-Mobile-Videofeeds in seinen sozialen Netzwerken zu publizieren. Quellen hierfür waren Mobiltelefone, Drohnen aber auch Videos von Periscope. Die Herausforderungen bestand darin, diese Feeds in die bestehende Infrastruktur zu integrieren und einerseits für die weitere Nutzung im linearen TV-Programm, aber auch für die Distribution per Facebook und Youtube bereitzustellen.

Durch den Einsatz von Make TVs Live-Video-Cloud ließen sich diese Anforderungen umsetzen:

Fox Sports konnte Live-Videos aus verschiedenen Blickwinkeln, Positionen und Perspektiven bieten.

Auf seinem YouTube-Kanal konnte Fox Sports Brasil mit einem Multi-Angle-Player unterschiedlichste Quelle anbieten, aus denen die Zuschauer auswählen konnten.

Die außerhalb der Stadien generierten Make-TV-Feeds wurden live in den Kontrollraum von Fox Sports übertragen und über den Fernsehkanal von Fox Sports Brasil und die Website von Fox Sports Brasil ausgestrahlt.

»Bei den vergangenen Olympischen Spielen 2016 in Rio haben wir eng mit Make TV zusammengearbeitet und gemeinsam konnten wir den Consumer-Zugang zu Live-Videos über soziale Plattformen deutlich steigern. Wir lieferten dabei spannende und exklusive Inhalte auf allen Kanälen und verfolgten einen plattformübergreifenden Ansatz«, sagte Luis Santos, Broadcasting VP, Fox Network Group.

»Mit der Make TV Live Video Cloud können Produzenten von Nutzern erstellte, aber auch Premium-Inhalte akquirieren und dann die besten Feeds aus unbegrenzt vielen Live- und Fast-Live-Video-Quellen heraussuchen, entdecken, auswählen und einpflegen«, sagt Andreas

Jacobi, CEO von Make TV. »Produzenten können die eingehenden Live-Feeds überwachen, per Intercom oder Chat mit den Urhebern kommunizieren und die Streams durch Ausstrahlung, soziale Medien oder OTT an ihr Publikum weiterleiten und damit Geld verdienen.«

Make TV

Make TV bietet die Möglichkeit, sein System in bestehende Rundfunkumgebungen zu integrieren, aber Kunden haben auch die Möglichkeit, es als eigenständige SaaS-Lösung zu nutzen. Im Rahmen der IBC2016 hatte der Anbieter folgende Module seines Systems vorgestellt: