Blackmagic: kompakter HD-Mischer unter 1.000 US-Dollar

Atem Television Studio HD ist ein neuer, miniaturisierter Live-Produktionsmischer von Blackmagic mit integriertem Bedienfeld, acht Eingängen, zwei Standbildspeichern, DVE, Audiomixer, Kamerasteuerungseinheit, Multiviewer, sowie Upstream- und Downstream-Keyern.

Blackmagic Design stellt mit dem Atem Television Studio HD einen neuen, sehr kompakten Live-Produktionsmischer in Broadcast-Qualität vor, der sowohl die Ansprüche kleinerer Broadcast-Installationen, wie auch die von AV-Profis aus dem Event-Bereich befriedigen soll. Der Mischer bietet bei einer Breite, die im 19-Zoll-Rack nur zwei Drittel der verfügbaren Rack-Breite einnimmt, acht Eingänge, einen integrierten Multiviewer, einen Aux-Eingang, Programmausgänge, analoge Audioeingänge, integriertes Talkback, zwei flash-basierte Media-Player, unterschiedlichste Blendeneffekte, einen DVE-Generator für Effekte und vieles mehr.

Der Atem Television Studio HD ist nach Firmenangaben für 995 US-Dollar ab sofort bei den Handelspartnern von Blackmagic auf der ganzen Welt erhältlich. Als Endkundenpreis in Deutschland nennt der Hersteller 1.089 Euro.

Grundlegende Ausstattung

Über die vier 3G-SDI- und vier HDMI-Eingänge des neuen Mischermodells lassen sich bis zu acht verschiedene Videoquellen anschließen, etwa professionelle SDI-Broadcast-Kameras, Consumer-HDMI-Kameras, Computer und sogar Videospielkonsolen.

Kompatibel ist der Atem Television Studio HD mit allen SD- und HD-Formaten bis zu 1080p60. Der Mischer bietet zwei Kanäle für eingehende analoge Audiosignale, er ist zudem mit RS-422- und Ethernet-Ports ausgestattet. Ein internes Netzteil vereinfacht die Spannungsversorgung. Es gibt einen Programm- und einen Auxiliary-Ausgang. Die ebenfalls vorhandenen Ausgänge für Multiviewer-Darstellung über SDI und HDMI gestatten es den Benutzern, das Monitoring sämtlicher Quellen, wie auch der Vorschau- und Programmausgabe komplett mit eingeblendeten Kennungen, Audiopegelmetern einfach zu realisieren – und zwar auf einem einzigen Großbildfernseher oder Broadcast-Monitor.

Der Atem Television Studio HD eignet sich aus Anbietersicht für vielerlei Zwecke: angefangen von studioproduzierten, professionellen Broadcast-Shows und Sportsendungen bis hin zu Videoblogs, Gaming-Videos, Internet-Talkshows, Hochzeiten, Konzerten, Seminaren und mehr. Dank interner Synchronisierung aller Signale lässt sich der Mischer auch als Front-End-Controller für AV-Systeme einsetzen.

Portables Design, Bedienung direkt am Gerät

Sein portables Design macht Atem Television Studio HD zu einem extrem kompakten Broadcast-Mischer, mit dem sich komplette live-gemischte Sendungen mit Effekten und Übergängen direkt vom Front-Panel des Geräts aus realisieren lassen, so Blackmagic: Hier finden sich acht große Tasten mit dazugehörigen Tonaussteuerungstasten, die zum Mischen von Quellen dienen. Weitere Tasten gibt es für den Downstream-Keyer, die Blende nach Schwarz und für die Media Player sowie für das Mischen.

Der in die Frontblende eingelassene LCD-Bildschirm, ein Drehregler und zusätzliche Tasten dienen neben der Menüführung zum Anpassen von Einstellungen für Übergänge und Effektparameter. Der Benutzer drückt einfach auf die Taste für die Quelle, die als nächstes im Programm erscheinen soll. Dann werden per Druck auf die Cut- oder Auto-Taste die Quellen gewechselt, Effekte hinzugefügt oder Grafiken eingekeyt.

Software-Bedienpanel, Fernsteuerung

Das kostenlos mit dem Atem Television Studio HD gelieferte Software-Bedienpanel für Mac und Windows bietet weitere, alternative Bedienmöglichkeiten.

Die Benutzeroberfläche ist dabei in einzelne Arbeitsräume aufgeteilt, die jeweils den Bereichen Bildmischen, Medienverwaltung, Tonmischung, sowie der Fernbedienung und dem Farbabgleich von Kameras gewidmet sind.

Der virtuelle Mischer-Arbeitsraum ist analog zu einem Hardware-Bedienpult aufgebaut und macht es Benutzern leicht, schnell zwischen Quellen hin und her zu schalten, Übergänge zu verfeinern, Upstream- und Downstream-Keyer hinzuzufügen und dergleichen mehr.

Über den Media-Arbeitsraum kann man per Drag-and-Drop bis zu 20 RGBA-Grafiken in den Media-Pool ziehen. Sie werden dann automatisch in den Flash-Speicher des Mischers hochgeladen. Die Grafiken stehen auf Abruf für den Echtzeit-Einsatz in Live-Programmen bereit.

Weiter bietet das Software-Bedienpanel einen Audiomixer mit 20 Kanälen. Damit können die Pegel an allen Eingängen, einschließlich der analogen Audioeingänge, ausgesteuert werden. Der Audiomixer bietet Pegelanzeigen, Schieberegler zum Aussteuern der Pegel sowie Bedienelemente zum Ein- oder Ausschalten einzelner Kanäle, eine Audio-Follows-Video-Funktion und vieles mehr.

Für die Fernbedienung von Kameras über den rückgeführten SDI-Programmfeed bietet die Bediens-Software des Atem Television Studio HD einen speziell der Kamerasteuerung gewidmeten Bereich. Kompatibilität aller Studio-, Micro- und Ursa-Mini-Kameras von Blackmagic mit dem SDI-Steuerprotokoll ist laut Hersteller gegeben. An Bord dieser Kameras befindet sich zudem ein fernbedienbarer DaVinci Resolve Primary Color Corrector. Dieser macht es möglich, vom Mischer aus einen Farbabgleich von Kameras vorzunehmen und die jeweils gewünschten Looks zu kreieren. Per Software können auch Schärfe- und Blendeneinstellungen an hierfür kompatiblen Objektiven justiert, Kameraeinstellungen modifiziert und sogar PTZ-Kameraköpfe ferngesteuert werden.

Ein interessantes Merkmal des kostenfreien Software-Bedienpanels besteht darin, dass es von mehreren vernetzten Benutzern simultan eingesetzt werden kann. Dies ermöglicht die Arbeitsteilung unter mehreren Bedienern. So könnte eine Person das Bild und eine weitere den Ton mischen, während ein Dritter Grafiken hochlädt oder wechselt, und eine weitere Person aus der Ferne Kamerafarbabgleich und -steuerung in die Hand nimmt.

Leistungsfähige Effekte

Mit dem Atem Television Studio HD haben die Anwende Zugriff auf hochwertige Übergänge, Effekte und Grafiken auf sendefähigem Niveau, so Blackmagic. Um Blenden wie Mixes, Wipes und Dips auszuführen, drückt man einfach auf eine der Tasten auf der Frontblende. Es 18 Übergänge zur Verfügung, Blendenattribute wie Ränder, Randfarbe und -breite, sowie etwa die Position und Richtung lassen sich individualisieren. Atem Television Studio HD bietet auch digitale Videoeffekte in 2D, mit denen sich Live-Video in Echtzeit verändern und skalieren lässt. Damit sind professionelle Bild-in Bild-Effekte und DVE-generierte Übergänge wie Squeeze- und Swoosh-Effekte möglich — oder Wipes mit eigenen Grafiken.

Der bordeigene Media-Pool des Atem Television Studio HD fasst bis zu 20 Grafiken, die über seine ebenfalls integrierten Media Player einsetzbar sind. Durch den Flash-Speicher des Media-Pools wird gewährleistet, dass Medien auch nach dem Ausschalten des Geräts verfügbar bleiben. Zur Ausstattung gehört auch ein Upstream-Keyer für das Chromakeying von Greenscreen-Material. So kann der Bediener Shots mit Wetterkarten, Grafiken oder sogar virtuellen Sets bereichern. Der Upstream-Keyer arbeitet mit Chroma-, Muster-, Form- und linearen Keys.

Über die beiden Downstream-Keyer des Atem Television Studio kann Video mit Grafiken und Senderlogos versehen werden. Installiert man im Rack zusätzlich einen HyperDeck Studio Mini, lässt sich dieser sich als Quelle für animierte Grafiken in ProRes-4:4:4:4 mit Alphakanal verwenden. So lassen sich Fill-and-Key-Grafiken über Live-Video legen oder animierte Grafiken mit Alphakanal für Blenden in Echtzeit verwenden.

Talkback-Konverter

Teil des Atem Television Studio HD ist auch ein integrierter Talkback-Konverter für SDI-Kameras. Die Rückleitung der Talkback-Daten an die Kamera erfolgt im rückgeführten SDI-Programmfeed über die selten benutzten SDI-Audiokanäle 15 und 16. Bei Feeds von einem Feldreporter tritt manchmal ein leichter Tonversatz ein, der bewirkt, dass der Reporter das Echo der eigenen Stimme in seinem Headset hört. Dem wirkt die neue N-1-Feature des Atem Television Studio HD entgegen. Sie leitet nämlich allein den Programmton ohne das Echo der Stimme zurück und der Reporter wird nicht von seiner eigenen Berichterstattung abgelenkt.

Leistungsmerkmale des Atem Television Studio HD

4 x 3G-SDI- und 4 HDMI-Eingänge; automatische Resynchronisierung an allen acht Eingängen

Unterstützt alle Videoformate von SD bis 720p, 1080i und 1080p HD bis zu 60 fps

Bordeigener MultiView für acht Quellen plus Vorschau und Programm

Integrierter Media Pool mit einem 20 RGBA-Standbilder fassenden Speicher

Interner DVE-Generator für 3D-Ränder und Schattenwurf

Verfügbare Übergänge wie Cut, Mix, Dip-to-Color, SMPTE-Wipes und mehr

1 Upstream-Keyer inklusive Chroma-Keyer und zwei Downstream-Keyer

1 Auxiliary-Ausgang, der über Tasten an der Frontblende schaltbar ist, und ein LCD-Bildschirm zur Ansicht

Interner Audiomixer zum Mischen von eingebettetem Ton aus allen Videoeingaben und separat eingehendem Ton

Symmetrische analoge XLR-Eingänge für Stereoton

Interne Signalquellen wie Schwarz, Farbbalken, zwei Farbgeneratoren und zwei Ausgänge für die Media Player.

Ethernet-Port für den Anschluss eines Computers Bediensoftware für Mac und Windows wird mitgeliefert

Kompatibel mit allen Atem Broadcast Panels, wo ein Hardware-Bedienpult gewünscht wird

Eingang mit Black Burst und HD-Tri-Sync-Genlock für die Integration in große Anlagen

Kompakte Baugröße von zwei Dritteln einer Rackeinheit, ideal als mobile Lösung

Für den Tischeinsatz oder mit einem optionalen Teranex Mini Rack Shelf im Rack installierbar

Verfügbarkeit und Preis

Atem Television Studio HD ist für 995 US-Dollar ab sofort bei Fachhändlern erhältlich, in Europa beträgt der Endkundenpreis 1.089 Euro.