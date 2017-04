Zeiss stellt neues Tele vor: Batis 2.8/135

Das neue Zeiss-Objektiv Batis 2.8/135 ist die erste 135-mm-AF-Brennweite für Sonys Alpha-7-System mit E-Mount.

Das neue Zeiss-Objektiv Batis 2.8/135 ist ein kompaktes Porträt-Teleobjektiv für Sony E-Mount mit Autofokus. Es zielt also in erster Linie auf Fans der spiegellosen Vollformat-Kameras von Sony: Das neue Objektiv ist die erste 135-Millimeter-AF-Brennweite für Sonys Alpha-7-System mit E-Mount — und wie alle Objektive der Batis-Reihe mit einem schnellen und präzisen Autofokus ausgestattet, so der Hersteller. Auch ein optischer Bildstabilisator ist mit an Bord.

»Durch die Telebrennweite lässt sich das Motiv schön vor dem unscharfen Hintergrund freistellen«, sagt der bei Zeiss zuständige Produktmanager Michael Pollmann. »Das Bokeh ist harmonisch, das Optikdesign – ein Apo-Sonnar – sorgt für hervorragende Abbildungsleistung. Es ist kompakt und liefert trotzdem eine Top-Bildqualität.«

Batis 2.8/135: OLED-Display, Metallgehäuse

Wie alle Batis-Objektive bringt auch das 2.8/135 ein Oled-Display mit, auf dem sich die Schärfentiefe exakt ablesen lässt. Das Gehäuse aus Metall soll das Objektiv robust und langlebig machen. Durch den Staub- und Spritzwasserschutz ist laut Zeiss auch der Einsatz bei kritischen Wetterbedingungen kein Problem.

»Wir stecken viel Aufwand in das Optikdesign und die Korrektur unserer Objektive«, sagt Pollmann. »Beispielsweise experimentieren wir mit speziellen Glassorten, um Bildfehler jeglicher Art weitestgehend auszuschließen. So konnten wir das Zeiss Batis 2.8/135 apochromatisch korrigieren, sodass wir praktisch keine Farbfehler haben.« 14 Linsen in elf Gruppen sind im Objektiv verbaut.

Preis und Verfügbarkeit

Das ZEISS Batis 2.8/135 soll ab Mai 2017 zum Endkundenpreis von rund 2.000 Euro im Fachhandel verfügbar werden.