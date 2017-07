Sony stellt Blu-ray-Player für 4K/UHD vor

Der neue Blu-ray-Player UBP-X1000ES von Sony kann 4K/UHD-Material wiedergeben. Er soll noch im Sommer verfügbar werden, der Preis ist bislang unbekannt.

Sonys neuer UBP-X1000ES ist ein Blu-ray-Player für 4K/UHD. Er zielt auf den High-End-AV-Markt und lässt sich laut Hersteller problemlos in moderne professionelle Audio- und Videosysteme und hochwertige Heimkinos integrieren.

»Mit dem Blu-ray-Player UBP-X1000ES wollen wir die wachsende Nachfrage nach einer 4K-Ultra-HD-Lösung bedienen, die nicht nur eine hervorragende Bildqualität liefert, sondern auch als Rundumlösung für verschiedene Anwendungen im Home-Entertainment-Bereich zusätzlich zum Heimkino eingesetzt werden kann«, sagt Thomas Issa, Product Manager für B2B-Displays bei Sony Professional Solutions Europe. »Das neue Modell ist auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen AV-Fans ausgelegt, denen wir eine hervorragende Video- und Audioqualität bieten.«

Blu-ray-Player für 4K/UHD: Einer für alles?

Der neue Player UBP-X1000ES kann laut Hersteller UHD-Blu-rays sowie Videostreams in voller 4K-Auflösung und HDR wiedergeben. Außerdem spielt der X1000ES auch DVD-Video und DVD-Audio, CD und SA-CD sowie Blu-ray-3D und BD-ROM ab. Der Player verfügt zudem über eine Vielzahl von Video-Codecs, sodass auch 4K-Streams von Anbietern wie Netflix, Amazon und Youtube über das Geräte abgespielt werden können.

Der Player verfügt laut Sony über einen speziellen Bildmodus für HDR-Inhalte sowie eine erweiterte Videoverarbeitung, über die Inhalte von 1080p auf 4K-60p hochskaliert werden können. Bei der Wiedergabe von Inhalten in 4K-HDR auf einem 4K-SDR-Fernseher verwendet der X1000ES einen speziell entwickelten Algorithmus, durch den die von den Machern beabsichtigte Helligkeit und Farbabstufungen angepasst und bestmöglich reproduziert werden, so der Hersteller.

Der UBP-X1000ES kann Audiosignale in voller Qualität an Verstärker oder weitere Geräte ausgeben, die mit Dolby Atmos oder der objektbasierten Audiotechnologie DTS X kompatibel sind. Der 32-Bit-D/A-Wandler ist zudem sowohl mit nativen DSD- (bis zu 11,2 MHz) und LPCM- (bis zu 192 kHz) High-Resolution-Musikdateien kompatibel, die in verschiedenen Formaten verfügbar sind, teilt der Hersteller mit.

Das Rahmen- und Trägergehäuse des Geräts sorgt laut Sony für eine höhere Aufbaufestigkeit. Die robuste Deckplatte, die SF-Kühlfläche und die abgesetzten Isolierfüße dämpfen die Wirkung von Luftschwingungen und mechanischen Vibrationen. Auch die abnehmbare, separat erhältliche Rack-Halterung ist so konzipiert, dass sie Vibrationen und elektrisches Rauschen reduziert, so der Hersteller.

Das Gerät bietet Dual-HDMI-Ausgänge mit separaten Audio- und Videosignalpfaden, eine Goldbeschichtung der HDMI-Ausgänge sowie des 2-Kanal-Analog-Ausgangs und des koaxialen Digitalausgangs soll für eine bessere Leitfähigkeit sorgen.

UBP-X1000ES: Automatisierung möglich

Anders als bei anderen Blu-ray-Playern für 4K/UHD üblich, plant Sony, den X1000ES von führenden Anbietern im Bereich Heimsteuerungs- und Automatisierungssysteme wie Control4, Crestron und Savant zertifizieren zu lassen. Außerdem kann der UBP-X1000ES laut Sony praktisch jede Konnektivitätsoption bedienen, die für heutige High-End-AV-Anlagen erforderlich ist, einschließlich IP-Kontrolle über CAT5-Kabel, WLAN-Netzwerke, Zweiweg-RS232C-Steuerung und IR-IN. Außerdem gibt es noch eine Webbrowser-Schnittstelle und die Möglichkeit, Ihiji zu verwenden, eine cloud-basierte Netzwerk-Management-Lösung für die Fernwartung.

Preis und Verfügbarkeit

Der UBP-X1000 soll noch im Sommer 2017 über ausgewählte Händler verfügbar werden, den Preis gibt der Hersteller bislang noch nicht bekannt.