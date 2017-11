MovieTech: 3-/4-Wege Nivellierer

MovieTech hat sein Zubehörprogramm erweitert und präsentiert die neue Produktfamilie »3-Wege und 4-Wege Nivellierer«.

3-Wege Nivellierer »Small« für Kameras und Zubehör

Bei der neuen Drei-Wege-Mitchell-Nivellierungseinheit ermöglichen Feingewinde eine sehr präzise Positionierung des Neigewinkels. Dieser ist mit 20° überdurchschnittlich groß, was sich beim Einsatz im Gelände als Vorteil erweist. Der 3.150 Gramm leichte Leveller ist gewichtssparend, größtenteils aus Aluminium gefertigt und die Lager sind spielfrei und können bei Bedarf nachjustiert werden. Der Leveller wird über einen Schnellverschluss mit Spannhebel auf einen Eurozapfen z.B. auf dem Magnum Dolly montiert und kann durch den optimalen Formschluss sicher für Überkopfarbeiten verwendet werden.

Verstellwinkel: bis 20°

Maximale Zuladung: 250kg ( 551,15 lbs)

Eigengewicht: 3,15kg (6,94 lbs)

Verstellung: Handverstellung über Rändelschraube

Hängende Anwendung: Arbeiten über Kopf möglich

Kompatibel: Montage auf Euro- und Mitchellmount

3-Wege Nivellierer »XXL« für Kräne und Jibs

Bei der neuen Drei-Wege-Mitchell-Nivellierungseinheit »XXL« ist der Neigewinkels mit 25° ebenfalls überdurchschnittlich groß. Der 9.200 Gramm leichte Leveller ist wie die Small-Variante größtenteils aus Aluminium gefertigt, die Lager sind spielfrei und können bei Bedarf nachjustiert werden.

Der MovieTech 3-Wege Leveler XXL eignet sich als Nivellierungseinheit für einen Kameradolly oder Jib oder auch für Remote Heads.

4-Wege Nivellierung »Komplettlösung – Set«

Mit diesem flexiblen System gibt es keine Überraschungen mehr am Set, so Movie Tech. Die Basis bildet ein Kardanring, der mit verschiedenen Ober- und Unterplatten (Euro- und Mitchellmount) ausgestattet werden kann – und dies in wenigen Sekunden, über praktische Bajonettverschlüsse.

Der neue 4-Wege Leveller arbeitet spielfrei. Ein einzelnes Set wie Mitchell- auf Mitchellmount 1″-14 UNS-2B, kann jederzeit mit optionalen Adapterplatten ergänzt werden.

Die 4 Wege-Mitchell-Nivellierungseinheit wiegt 5.900 Gramm und die Achsen sind spielfrei. Der 4-Wege Leveller kann mit allen Adapterplatten des Sets ergänzt werden.

Verstellwinkel: bis 7°

Maximale Zuladung: 80kg ( 176 lbs)

Eigengewicht: 5,9kg (13 lbs)

Verstellung: Handverstellung über Rändelschraube

Hängende Anwendung: Arbeiten über Kopf möglich

Kompatibel: Montage auf Euro- und Mitchellmount