Avid und Aja: Neue IP-IO-Box

Zur IBC2017 hatten Avid und Aja eine neue, kompakte IO-Box vorgestellt. Nun kommt eine IP-Version davon.

Im Rahmen der IBC2017 hatten Avid und Aja eine neue IO-Box vorgestellt, die es in zwei Varianten gibt und die sich mit dem Media Composer, aber auch mit anderen AV-Softwares nutzen lässt (weitere Infos). Nun kündigen Avid und Aja eine weitere Variante ihrer IO-Boxen an: mit anderen Anschlüssen, als IP-IO-Box.

Wie schon bei der zuerst vorgestellten Variante (DNxIV, IO 4K Plus) ist auch bei den jüngsten Boxen der einzige äußerliche Unterschied zwischen der Avid-Version Artist DNxIP und der Aja-Version IO IP Plus ein XLR-Mikro-Anschluss auf der Frontseite der Avid-Version mit zugehörigem Regler und Umschalter.

Der Blick auf die Rückseite offenbart den Unterschied der zusätzlich verfügbaren, neuen Boxen zu den zur IBC2017 vorgestellten: Es gibt an den neuen Modellen keinen HDMI-Input mehr und anstelle der SDI-Buchsen finden sich SFP-Ports. Hier können SFP-Module verschiedener Hersteller eingesteckt werden und die Box nimmt darüber Kontakt zu 10-GigE-Infrastrukturen auf, sie bietet also mehrkanaligen Input, Output oder beides gleichzeitig, je nach Bedarf. Über diese Buchsen kann die Box HD- und SD-Video in 4:4:4 oder 4:2:2 verarbeiten, sowie bis zu 16 Kanäle Embedded Audio.

Die neuen Boxen sollen ab Februar 2018 verfügbar werden. Avid ziert sich noch, einen Preis für die DNxIP zu nennen, die Aja-Box IO IP soll in den USA zum Netto-Listenpreis von rund 2.500 US-Dollar angeboten werden.

Avid gewährleistet die Kompatibilität von Artist DNxIP mit aktuellen Media-Composer-Systemen. Aja weist zusätzlich darauf hin, dass IO IP Plus neben Media Composer auch mit Premiere Pro, FCP X, Filmlight-Produkten und mit Aja Control Room kompatibel ist.

Kern-Features der neuen IP-IO-Box

Capture und Playback von HD/SD-Signalen im Zusammenspiel mit einem Laptop or Desktop-Rechner in Form von IP-Signalen via Thunderbolt 3

SMPTE 2022-6 und 2022-7

zwei 10-GigE-Anschlüsse über zwei SFP+Ports

zwei Thunderbolt-3-Ports

je ein 3G-SDI- und HDMI-2.0-Monitoring-Ausgang

Audio I/O: 16 Kanäle Embedded SDI; 8 Kanäle Embedded HDMI; 4 Kanäle analoges Audio In und Out via XLR-Breakout-Kabel, das an Multipin-Connector angeschlossen wird

Diese Liste gilt sowohl für die Box von Aja wie von Avid. Die Avid-Box bietet zusätzlich einen XLR-Audioanschluss für ein analoges Mikrofon, dessen Signal mit 16-Bit und 48 kHz digitalisiert wird.