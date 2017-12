360-Grad-Kamera Panono: Angebot an Crowdfunder

Professional360 sagt dazu: »Nachdem wir den Geschäftsbetrieb stabilisiert haben, sind wir nun in der Lage, den ersten Unterstützern von Panono die Kamera zum Selbstkostenpreis anzubieten. Wir halten das für einen fairen Kompromiss, denn wir verdienen an diesem Angebot keinerlei Marge und die Crowdfunder zahlen immer noch deutlich weniger als unsere regulären Kunden. Wir sind froh, dass das jahrelange Warten und die Ungewissheit der Indiegogo-Supporter ein Ende haben. Damit schließen wir ein schwieriges Kapitel in der Geschichte von Panono ab und können nach vorne schauen.«

Maxim Schwarz, Head of Support bei Panono: »Wir sind sehr zufrieden mit den bisherigen Rückmeldungen. Sie sind überwiegend positiv, die Leute freuen sich, dass sie endlich ihre Kameras erhalten können und wir haben eine Stunde nach dem Mailing bereits über 50 Bestellungen erhalten. Wir konnten unseren Investor davon überzeugen, die monatliche Bestellgrenze für den Monat Dezember auszusetzen. Nun bemühen wir uns, alle Kameras noch am Bestelltag zu verschicken, sodass sie hoffentlich noch vor Weihnachten zugestellt werden.«