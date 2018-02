Blackmagic-Neuheiten für die Liveproduktion

Mit Ursa Broadcast stellt Blackmagic Design eine neue professionelle Broadcastkamera für Studio- und Live-Produktionen vor. Die HD-/Ultra-HD-Broadcastkamera bietet einen ⅔-Zoll-B4‑Mount. Ebenfalls neu: ein Kamera- und ein Studio-Glasfaseradapter.

Blackmagic Design stellte die Blackmagic Ursa Broadcast vor, eine neue professionelle Broadcastkamera für Studio- und Live-Produktionen. Die Ursa Broadcast arbeitet mit vorhandenen B4-HD-Broadcastobjektiven und eignet sich für Produktionen in HD und Ultra HD. Die Kamera kommt mit einem 4K-Sensor, bietet einen erweiterten Video-Dynamikumfang, traditionelle Bedienelemente, eingebaute ND-Filter, Slots für CFast- und SD-Karten u.v.m. Die Blackmagic Ursa Broadcast ist ab sofort für 3.495 USD erhältlich.

Funktionen Blackmagic Ursa Broadcast

4K-Sensor, erweiterter Video-Dynamikumfang, traditionelle externe Bedienelemente, eingebaute optische ND-Filter, duale CFast- und SD-Karten‑Rekorder

HD- und Ultra-HD-Broadcastkamera mit ⅔-Zoll-B4‑Mount

Neuer erweiterter Video-Modus mit verbessertem Dynamikumfang und optimierter Farbtreue für Bilder mit atemberaubenden Texturen und Details, akkuraten Hauttönen, brillanten Farben und HDR

Unterstützung der elektronischen B4-Objektivsteuerung über die Bedienelemente der Kamera zur Anpassung von Fokus, Blende und Zoom bzw. aus der Ferne von einem Atem Mischer oder einem Atem Camera Control Panel

Integrierte Doppelrekorder für SD/UHS-II- und CFast-Karten ermöglichen unbegrenzt lange Aufzeichnungsdauern in hoher Qualität

Aufzeichnungen in 1080i- oder 2160p-Videonormen als .mov- oder .mxf-Dateien in den Formaten DNx145, DNx220X oder ProRes für Kompatibilität mit bereits vorhandenen Broadcast-Systemen und Workflows; .mxf-Dateien werden durch ein zukünftiges Update ermöglicht

Unterstützung für DNxHD 220X, DNxHD 145, Apple ProRes 4444 XQ QuickTime, ProRes 4444 QuickTime, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime und ProRes 422 Proxy QuickTime, CinemaDNG Raw, CinemaDNG Raw 3:1, CinemaDNG Raw 4:1

Hochwertige Neutraldichtefilter für 1/4, 1/16th und 1/64 Blendenstufen mit IR-Kompensation, alles speziell für die Kolometrie und Farbverarbeitung der Ursa Mini Pro ausgelegt

Komplett redundant ausgeführte Steuerelemente, inkl. externe Broadcastbedienelemente für den direkten Zugriff auf die relevantesten Kameraeinstellungen, darunter ein externer Ein-/Ausschalter, ein ND-Filterrad, Regler für ISO, Verschluss, Weißabgleich und Audio-Gain, Objektivsteuerungs- und Transporttasten, eine Taste für hohe Frameraten usw.

Austauschbarer Objektivanschluss mit inbegriffenem B4-Mount als Standard; optionale EF-, PL- und F-Mounts sind separat erhältlich

Statusanzeige zum schnellen Überprüfen von Timecode, Verschluss- und Objektiveinstellungen, des Akkus und des Aufzeichnungsstatus sowie der Audiopegel

Mit allen Standardanschlüssen wie dualen XLR-Buchsen für Mikrofonpegel-/Leitungspegel-Audio mit Phantomspeisung, einem 12G-SDI-Ausgang fürs Monitoring mit eingeblendeten Kamerastatusinfos, einer separaten 4-poligen-XLR-Buchse zur Speisung eines externen Suchers, einer Kopfhörerbuchse, einem LANC-Fernbedienungsport und einem regulären 4-poligen DC-Stromanschluss für 12 Volt

Integriertes Stereomikrofon für die Tonaufzeichnung

Vierzölliger Ausklapp-Touchscreen fürs Onset-Monitoring und für Menüeinstellungen

Blackmagic SDI Control Protocol zur externen oder iPad-Steuerung per Bluetooth; 2 x 2,5mm- LANC-Anschluss für Objektiv- und Aufnahmesteuerung

Glasfaser-Konverter

Blackmagic Design stellte die neuen Blackmagic Camera Fiber Converter und Blackmagic Studio Fiber Converter vor. Sie übertragen Video-, Audio, Strom-, Talkback- und Tally-Verbindungen über ein einziges SMPTE-Hybrid-Glasfaserstromkabel. Auf diese Weise lassen sich Kameras bis zu zwei Kilometer von einem Studio oder Ü-Wagen entfernt aufstellen und über ein einzelnes Kabel betreiben.

Die neuen Blackmagic Camera Fiber Converter und Blackmagic Studio Fiber Converter verwandeln Ursa Broadcast und Ursa Mini Kameras in eine komplette Studiolösung. Dabei wird ein Konverter an der Kamera befestigt, der andere befindet sich im Studio oder Ü-Wagen.

Die Modelle werden mit gängigen Anschlüssen ausgeliefert, darunter 12G-SDI für die Arbeit in HD und Ultra HD bei bis zu 2160p/60. Nutzer profitieren von einem Kamera-Feed in Ultra HD, drei unabhängigen HD-Return-Feeds, vollumfänglicher Kamerasteuerung, PTZ und Ethernet. Für Talkback bringen die Konverter zwei zweikanalige Gegensprecheinrichtungen und 5-polige XLR-Anschlüsse für professionelle Talkback-Headsets mit. Eine zusätzliche Gegensprecheinrichtung steht auch bei unterbrochener Glasfaserverbindung als Backup zum Troubleshooting bereit. Des Weiteren gibt es noch einen 10-poligen Anschluss für Tracker-Talkback, einen zusätzlichen Talkback-Feed zur Kommunikation mit dem Kranbediener, sollten beide Headset-Anschlüsse bereits in Verwendung sein, und einen Tally‑Ausgang.

Die Kommunikation zwischen den beiden Konvertern erfolgt über 10G-Ethernet. Das bedeutet, dass alle Video- und Return-Feeds auf IP basieren. Die Konverter beherrschen verlustfreies Video-Encoding und -Decoding in 10-Bit-Broadcastqualität.

Sowohl der Blackmagic Camera Fiber Converter als auch der Blackmagic Studio Fiber Converter sind für je 2.995 USD erhältlich.