FeiyuTech: Vimble 2 Gimble

FeiyuTech präsentiert mit dem Vimble 2 einen neuen elektronischen 3-Achsen-Gimbal für Smartphones, der mit integrierter Teleskopstange ausgestattet ist.

Der FeiyuTech Vimble 2 kombiniert die Funktionalität eines Poles mit denen eines Gimbal-Stabilisators. Die eingebaute Teleskopstange verlängert Vimble um rund 18 Zentimeter. Aufnahmewinkel und Modus lassen sich leicht über das integrierte Bedienfeld anpassen, damit sich Benutzer ohne Ablenkung auf die Bildkomposition konzentrieren können.

Feiyu Technology hat bereits mehr als 20 populäre Gimbals für Actioncams, Smartphones, 360-Grad-Kameras und DSLR-Kameras weltweit im Markt platziert. Vimble 2 wurde der heutigen Generation von Bloggern, Influencern und Instagrammern quasi auf den Leib geschneidert, so der Hersteller.

Ausgestattet mit einem brandneuen Stabilisierungsalgorithmus und einem hochsensiblen, bürstenlosen Motor, ist Vimble 2 demnach in der Lage, unter allen Bedingungen eine zuverlässige Bildstabilisierung zu gewährleisten. Die gut zugänglichen Bedienelemente ermöglichen die Steuerung des Gimbals in verschiedene Richtungen sowie das Starten und Stoppen der Aufnahme mittels Bluetooth-Shutter-Button.

An der Rückseite des Vimble 2 befindet sich ein weiterer Auslöseknopf. Dieser ermöglicht die Aktivierung des Object Tracking während des Filmens. Auf diese Weise lässt sich der Fokus per Fingertipp auf ein Objekt fixieren, um diesen bei Bewegung zu folgen. In Verbindung mit dem Face-Tracking-Modus sind damit Livestreamings und alle anderen Arten des Vloggings möglich, bei denen sich bewegende Personen stetig im Fokus befinden sollen.

Das FeiyuTech Vimble 2 verfügt über verschiedene Aufnahmemodi. Seitlich im Bedienpanel befindet sich der Fokus-Button, mit dessen Hilfe auf den gewünschten Bereich scharf gestellt werden kann. In Kombination mit der Vicool-App ermöglicht der Button außerdem das Zoomen während des Filmens. Die App wurde speziell für Vimble 2 programmiert

Ein leistungsstarker Akku soll für ca. 5 Stunden Laufzeit sorgen. An der Unterseite des Griffs befindet sich ein ¼-Zoll-Gewinde, mit dem sich Vimble 2 auf einem Stativ befestigen lässt.

Der Preis für Vimble 2 soll unter 100 Euro liegen.