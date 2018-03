Aja-Speichermedium: 2TB Pak 2000 SSD

Aja hat seine Serie von SSDs für die aktuellen Recorder der Ki-Pro-Familie um ein weiteres Modell erweitert.

Die 2TB Pak 2000 ist das bisher größte Modell der Produktlinie und wird in zwei Ausführungen angeboten: Formatiert mit HFS+ für die Kombination mit MacOS-Geräten und formatiert mit ExFAT für Windows-PCs. Beide Modelle kosten jeweils 1.795 US-Dollar und sind ab sofort verfügbar (Netto-Listenpreis). Im gleichen Zug präsentiert Aja auch neue Bestelloptionen für die gesamte Pak-Familie.

»Da Produktionen zunehmend Workflows mit hoher Auflösung, hohen Bildraten und mehreren Kameras umsetzen, spielt die Datenspeicherung eine immer wichtigere Rolle. Pak2000 bietet nun eine große Speicherkapazität zu einem geringen Preis – und das alles mit der von Aja gewohnten Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit«, so Aja-Chef Nick Rashby. »Mit unseren HFS+ und ExFat-Optionen haben unsere Kunden die Flexibilität, immer das passende Modell für den jeweiligen Workflow zu bestellen.«

Pak 200 bietet längere Aufnahmekapazitäten wie sie etwa in Live-Event-Produktionen, Dokumentarfilme, Nachrichten- und Sportberichterstattungen gefordert sind, und ist auch sehr gut für Multikamera-HD-Workflows mit Ki Pro Ultra Plus geeignet. Das große Speichermedium kann mehr als vier Stunden 4K/UHD-Material in ProRes (HQ), drei Stunden ProRes 4444 bei 30p und bis zu zwei Stunden ProRes (HQ) oder 90 Minuten ProRes 4444 bei 60p speichern. Die Laufzeit lässt sich mit zwei Pak-Speichermedien nochmal verdoppeln, die man in Ki Pro Ultra und Ki Pro Ultra Plus medienübergreifend einsetzen kann.