NAB2018: Sony erweitert IP-Live-Produktionssystem

Mit der neuen HDCU-3100 Kamera Control Unit erweitert Sony sein IP-Live-Produktionssystem und bietet ein komplett IP-basiertes Interface gemäß SMPTE ST 2110 an.

Sony erweitert mit der neuen Camera Control Unit HDCU-3100 seine IP-Live-Produktlinie. Die 1,5HE große kompakte Fiber-Unit ergänzt Sony-Systemkameras mit IP-Funktionalität, etwa das 4K-Flaggschiff HDC-4300 mit der BPU-4000 Serie, aber auch die HDC-2000-Kamerareihe oder HSC Fiber-Systemkameras. Kombiniert mit einem neuen HKCU-SFP30 Option Board unterstützt die HDCU-3100 SMPTE ST 2110 Professional Media über eine Standard IP-Netzwerk Suite. Alle essenziellen Funktionen, die für eine Live-Produktion nötig sind, wie etwa Tally, Intercom und Return Video stehen über IP zur Verfügung. Zukünftig soll auch NMOS IS-04/05 integriert werden.

Zunehmend greifen Produktionsteams auf IP zurück, um Live-HD und 4K Videos, Audio und Synchronisationssignale effizient, flexibel und messbar umsetzen zu können. »IP wird immer mehr zum Grundpfeiler der modernen Produktionsinfrastruktur. Wir befinden uns gerade in einer Zeit des Umbruchs: Großprojekte, Studios, Ü-Wagen und Apps nutzen IP«, so Norbert Paquet, Head of Product Management by Sony Professional. »Indem auch wir unser IP-Live-Produktionsökosystem erweitern, können wir unseren Kunden ein eine größere Auswahl anbieten, die aber mit den bereits existierenden Kameras kompatibel ist. So können die Nutzer preisgünstig ihre Systeme umstellen und von der IP-Infrastruktur profitieren.«

Die HDCU-3100 ist mit maximal acht SDI-Ausgänge ausgersütet, darunter vier 3G-SDI-Ausgänge. Künftige Updates sollen auch 12G-SDI unterstützen – in Kombination mit HKCU-UHD30, 4K/HDR Processor Board und HDC-2000 Systemkameras. Ein LED-Farbindikator zeigt den Status der optischen Übertragung mit unterschiedlichen LED Farben auf dem vorderen Panel an, um das Handling zu optimieren.

Die HDCU-3100 ist seit April 2018 verfügbar, das dazugehörige HKCU-SFP30 ST-2110 Option Board soll im Juli 2018 erscheinen. Das zusätzliche HKCU-UHD30 4K/HDR Prozessor Board und die SDI30 12G-SDI Interface-Optionen sollen später im Jahr folgen.