NAB2018: Sonnet — TB3-Tools und mehr

Sonnet stellt zur NAB2018 eine ganze Reihe nützlicher Produkte vor, darunter Adapter und Docks für Thunderbolt 3 sowie Reader und ein Erweiterungschassis für professionelle Grafik- und Spieleanwendungen.

Sonnet hat sich in jüngster Zeit intensiv mit Thunderbolt-3-Peripherie befasst und hier eine ganze Palette an Produkten für leistungshungrige Anwendungsfälle entwickelt. Zur NAB2018 erweiterte der Hersteller seine Palette in diesem Bereich ein weiteres Mal.

Solo 10G

Mit Solo 10G präsentiert Sonnet einen nützlichen und kompakten Adapter, der auf der einen Seite via Thunderbolt-3 Anschluss an einen Rechner findet und auf der anderen über 10G-BaseT-Anschluss ans Gigabit-Ethernet findet. Darüber kann etwa ein Editing-Client auf einen zentralen Speicher zugreifen.

Das Besondere: Der Adapter unterstützt Ethernet mit 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s und 100 Mb/s. Zudem kommt er ohne separate Stromversorgung aus und ist mit Mac und Windows kompatibel. Sonnet liefert den Adapter zum Netto-Listenpreise 200 US-Dollar aus.

<br />



Thunderbolt-Peripherie

Fusion Thunderbolt gibt es jetzt auch in einer 1-TB-Variante. Das Thunderbolt-3 PCIe-Flash-Drive zeichnet sich laut Sonnet unter anderem dadurch aus, dass es nicht überhitzt — ein Problem, das laut Sonnet bei vielen konkurrierenden SSD-Produkten auftreten könne.

Die SF3-Serie hat Sonnet mit einem Red-Mini-Mag Pro-Card-Reader erweitert. Reader für SxS– und CFast-Karten hatte Sonnet ohnehin schon im Programm.

Eine weitere Neuheit bei Sonnet ist das Thunderbolt-3-Dock Echo 11, das via Thunderbolt an den Rechner angeschlossen wird und zusätzliche Anschlüsse bereitstellt, darunter Gigabit-Ethernet, Thunderbolt, HDMI-, USB und weitere. Das Dock soll rund 300 Euro kosten.

eGFX Breakaway Box

»Die eGFX Breakaway Box 650 haben wir aufgrund der großen Nachfrage nach einem Gehäuse entwickelt, das die höheren Standards der Radeon-Pro- und RX-Vega-Karten von AMD unterstützt«, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. »Unsere Lösung ermöglicht es den Anwendern, die Rechenleistung der AMD Radeon RX Vega 64 und Radeon Pro WX 9100 Karten zu nutzen, während sie gleichzeitig bis zu 87 Watt Leistung für die Unterstützung gängiger Notebooks bereitstellt.«

Die eGFX Breakaway Box 650 bietet einen Steckplatz für den Anschluss einer thunderbolt-kompatiblen Grafikkarte und hat dabei ausreichend Platz für mehrere wassergekühlte Hochleistungskarten. Das macht sie ideal für kreative Profis und Gamer, die bandbreitenintensive Grafikanwendungen auf einem eGFX-kompatiblen Notebook, einer All-in-One-Lösung oder anderen kleinformatigen Computern ausführen möchten.

Das Gerät ist mit einem 40-Gbps-Thunderbolt-3-Port ausgestattet, der eine Datenübertragung von bis zu 2.750 MB/s ermöglicht. Es unterstützt alle thunderbolt-kompatiblen Grafikkarten — wie etwa die AMD Radeon R9-, RX-, RX-, RX Vega- und Pro WX-Modelle sowie Nvidia GeForce GTX 9 und 10 Serien, Titan X und Xp, V und Quadro-Modelle. Darüber hinaus verfügt die Breakaway Box 650 über zwei achtpolige Hilfsspannungsanschlüsse und bietet 87 W Upstream-Leistung für die Stromversorgung und das Laden eines angeschlossenen Notebooks mit Thunderbolt-3-Ladefunktion.