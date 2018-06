Gimbal für DSLRs: DJI Ronin-S

Ronin-S ist der erste einhändig geführte Gimbal für DSLR und spiegellose Kamerasysteme von DJI. Ab Ende Juni soll der Gimbal ausgeliefert werden.

Die Motoren des Ronin-S erlauben Zuladungen bis zu 3,6 kg und unterstützen damit die gängigsten Kamera- und Objektivkombinationen auf dem Markt. Unterstützt werden unter anderem die Canon 1D und 5D oder die Panasonic GH und Sony Alpha Serie. Bei kompatiblen Kameras können Anwender die Einstellungen an der Kamera direkt über den Ronin-S ändern.

Das Stabilisierungssystem des Ronin-S unterstützt auch schwerere Zoom-Objektive mit außenliegendem Zoomring und größerem Abbildungsmaßstab. Die Stabilisierungsalgorithmen erlauben den Einsatz zusammen mit optischer Bildstabilisierungstechnik im Objektiv oder in der Kamera. Die Einsatzgeschwindigkeit des Ronin-S liegt bei maximal 75 km/h. Dies wurde mit der Kombination Panasonic GH5 mit 50 mm Objektiv (entspricht 35 mm Format) und dem optional erhältlichen Blitzadapter getestet.

Bedienung

Durch den »Push«-Modus lassen sich alle Achsen per Hand einstellen. Die »Auto Tune«-Funktion bietet hingegen eine automatische Einstellung der Motorwerte. Die neuen Einstellungsmöglichkeiten reduzieren die Vorbereitungszeiten enorm, so DJI. Das in den Griff des Ronin-S eingebaute »Intelligent Battery System« ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Zur Steuerung der intelligenten Aufnahmemodi und zur Festlegung der erweiterten Optionen steht die Ronin App zur Verfügung. Sie legt die automatischen Bewegungsabfolgen des Ronin-S fest, etwa die Serienaufnahme von Panoramen, bewegte Zeitraffer oder die Verfolgung eines Objekts. Mit nur einem Fingertipp in der App richtet sich der Gimbal anschließend entsprechend der vorher festgelegten Punkte aus. Darüber hinaus lassen sich die Achsen-Parameter für SmoothTrack, wie Geschwindigkeit und Beschleunigung selbst festlegen. DJI ergänzt, dass sich die wichtigsten Einstellungen der Kamera über die Ronin App und die optional erhältliche »Focus Command Unit« bequem anpassen lassen.

Ronin-S verwendet zur Kamerabefestigung das Manfrotto Schnellverschlusssystem. Dieser Branchenstandard ist ebenfalls mit anderem DJI Pro Zubehör kompatibel. Für Ronin-S ist darüber hinaus folgendes optionale Zubehör erhältlich: Die DJI Focus Command Unit (sie bietet einen eingebauten Bildschirm zur direkten Steuerung von Kamera, Gimbal und Fokus ohne Mobilgerät); die DJI Force Pro; die DJI Master Wheels; die Ronin 2 Fernsteuerung; und einen externen Fokus-Motor für manuelle Objektive, der mit dem mitgelieferten Fokusrad kompatibel ist. Zusätzlich lässt sich Ronin-S mit der DJI Fahrzeugbefestigung, dem Jib-Ausleger und mit dem komfortablen beidhändigen Haltegriff nutzen.

Die direkte Steuerung der Kameraeinstellungen wird durch ein Firmware-Update Anfang Juli ermöglicht. Der Preis für Ronin-S beträgt 749 Euro.