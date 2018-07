Assimilate kündigt Scratch Play Pro an

Scratch Play Pro von Assimilate ist universeller professioneller Formatplayer, immersiver Media Player, Look Creator mit Versionsverwaltung, Transcoder und QC-Tool in einem.

Universal Player: Play Pro ist in der Lage, nahezu alle Formate abzuspielen – Kameraformate, raw oder nicht, einschließlich H.264 und H.265 (HEVC), Deliverable-Formate jeder Art, sogar Standbildformate. Es ist auch möglich, das Bild im Vollbildmodus auf einem zweiten Display anzeigen, das entweder über den Grafikprozessor oder über SDI Video-IO, beispielsweise von AjA, Blackmagic oder Bluefish444 angeschlossen ist.

Teil von Play Pro ist Construct, die Timeline-Umgebung, ein grafischer Medienmanager, der das Laden und Verwalten von Stills/Shots/Timelines und ganzen Beiträgen ermöglicht. Play Pro ist nicht nur schnell, sondern auch einfach zu bedienen, so Assimilate. Es läuft auf fast jedem System, vom Laptop bis zum Desktop-Monster, mit Windows oder OSX.







Go-to Immersive Player: Play Pro unterstützt unterschiedlichste VR-Formate- und Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive und HMDs. Zusätzlich zur Wiedergabe und CDL-Farbkorrektur kann Play Pro 360/180-Medien direkt auf Facebook 360 oder YouTube 360 veröffentlichen.

Look-Creator: Play Pro unterstützt 1D- und 3D-LUT Formate für den Import und Export. Es unterstützt auch den Import/Export von CDLs in beiden gängigen Formaten: .cdl und .cc. Außerdem lassen sich zwei verschiedene LUTs kombinieren und trotzdem eine Display-LUT hinzufügen. Ein CDL-basiertes Toolset, das mit allen anderen Farbtools kompatibel ist, ermöglicht es, das Aussehen zu ändern und/oder komplett neue Looks zu erstellen. Die Möglichkeit, Looks in der Produktion zu erstellen oder von der Postproduktion erstellte Looks zu importieren, ermöglicht es, eine konsistente Farbpipeline vom Set bis zur Auslieferung aufzubauen und zu speichern.

Media-Transcoder: Jeder Kamerahersteller hat seine Applikation, um sein eigenes Format abzuspielen oder zu transkodieren. Play Pro liest alle Formaten und kann sie in ProRes, H.264 und H.265 transcodieren. Für VR unterstützt es H.264-Rendering bis zu 8K, einschließlich der Metadaten, die für Online-Portale wie YouTube und Facebook benötigt werden.

QC-Werkzeug: Play Pro bietet auch Qualitätskontrolle, sowohl am Set wie auch in der Postproduktion. Play Pro unterstützt SDI-Ausgabe, Split-Screen, A-B-Overlay und Audio-Monitoring und -Routing. Play Pro verfügt über eine Reihe von QC-Tools wie Vectorskop, Waveform oder Histogramm sowie umfangreiche Annotationsmöglichkeiten mit der dynamischen Notizfunktion.

Preis und Verfügbarkeit

Scratch Play Pro ist ab sofort für 19 US-Dollar pro Monat erhältlich, eine Jahreslizenz kostet 199 US-Dollar.