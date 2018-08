Qvest Media stellt Qvest.Cloud vor

Qvest Media kündigt die Management-Plattform Qvest.Cloud an. Damit lassen sich Cloud-Anwendungen von Drittanbietern zu einem integrierten End-To-End-Workflow vernetzen und mittels einer zentralen Bedienoberfläche nutzen und überwachen.

Integrale Bestandteile der cloudnativen Plattform sind anwendungsübergreifende Funktionen wie Workflow-Orchestrierung, Cloud-Automation, User Management mit Single-Sign-On, Zugriffsverwaltung, Monitoring, Measuring & Billing sowie umfassende IT-Security.

Mit Qvest.Cloud soll es für Unternehmen einfacher als je zuvor werden, gewünschte Media Services und Anwendungen mittels moderner Web-Technologien zu integrieren und zu betreiben. So baut Qvest.Cloud die Grenzen zwischen Installationen in lokalen Rechenzentren, Private Clouds und Public Clouds – wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud – vollends ab. Dank des offenen Interface-Designs werden IT- und Medienanwendungen von Drittherstellern in Qvest.Cloud aggregiert, miteinander verschmolzen und dezentral genutzt, ohne mit den Hürden von ebenso vielen Benutzer- und Administrationsoberflächen leben zu müsse. Über Qvest.Cloud greifen Anwender direkt auf die für sie freigeschalteten Funktionen zu.

Davon profitieren nicht nur klassische Medienunternehmen, sondern sämtliche Firmen, die Media Assets in ihrer Digital Media Supply Chain effizient managen, editieren, distribuieren und monetarisieren möchten. So lassen sich mit Qvest.Cloud nahezu sämtliche Geschäftsprozesse und Medien-Workflows beschleunigen und agil gestalten, um jederzeit flexibel auf veränderte Marktbedingungen und Produktionsanforderungen reagieren zu können.

Vertikale und horizontale Skalierbarkeit der Qvest.Cloud-Plattform erlauben ein kurzfristiges und temporäres Hinzubuchen von benötigten Diensten und zusätzlicher Rechenleistung. Lastspitzen von On-Premise-Anwendungen lassen sich automatisch mit Cloud-Ressourcen als Hybrid-Lösung skalieren, wodurch die technisch aufwändige und kostenintensive Aufstockung lokal betriebener Infrastrukturen entfällt. Radikal vereinfacht wird auch das Vertragsmanagement, da nur ein Nutzungsvertrag mit Qvest Media abgeschlossen wird.

Qvest Media bietet sein neues Produkt für Anwendungsfelder jeglicher Größe an: von Pay-As-You-Go-Modellen und Bundles für die klassische Medienproduktion über zugeschnittene Corporate-Lösungen bis hin zu Enterprise-Installationen, mit denen sich infrastrukturelle Anforderungen von Großunternehmen integrieren lassen.

»Nach einem mehrstufigen Evaluationsprozess haben wir im Herbst 2017 die Entscheidung für die Umsetzung von Qvest.Cloud getroffen. Anschließend wurde die Übernahme des Softwarespezialisten HMS media solutions abgeschlossen und wir sind in die Entwicklung eingestiegen. Zur NAB Show im kommenden Jahr werden wir mit Qvest.Cloud volle Marktreife erreicht haben«, so Peter Nöthen, CEO der Qvest Media Gruppe. »Der Pre-Launch auf der IBC ist für diesen Entwicklungspfad ein wichtiger Meilenstein. Hier erfahren wir aus erster Hand, welche unternehmerischen und technologischen Aspekte für Qvest.Cloud eine zusätzliche Rolle spielen können. Darüber hinaus bietet die Messe die beste Gelegenheit, weitere Hersteller und Partner für das Qvest.Cloud Ecosystem zu gewinnen«, so Nöthen weiter.