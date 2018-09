Ereca: Stage Racer 2

Ereca präsentiert mit Stage Racer 2 eine Broadcast-Lösung für die Verteilung unterschiedlichster Signale aus verschiedenen Quellen und Standorten via Glasfaser.

Ereca stellt den Stage Racer 2 vor: eine komplette Glasfaser-Übertragungslösung für jedes Broadcast-Event. Stage Racer 2 kann vielfältig eingesetzt werden: von der einfachen Point-to-Point-Verbindung bis hin zur komplexen Stern-, Ring- oder Linientopologie, die über ein ganzes TV-Gelände verteilt sein kann. Zusätzliche Remote-Produktionskapazitäten im Stage Racer 2 ermöglichen auch den Austausch von Inhalten mit entfernten Standorten via Internet. Der Stage Racer 2 funktioniert als ein integriertes Echtzeit-Netzwerk und übernimmt den Signaltransport, das Routing sowie die Signalbearbeitung und –konvertierung (beispielsweise Audio Embedding/Deembedding).

»Ohne die Zusammenfassung verschiedenster Signale zur Übertragung via Glasfaserkabel werden wir zukünftig bei komplexen Produktionen kaum mehr auskommen« bestätigt Christian Bokemüller, Produkt Spezialist für Ereca bei BPM. »Mit dem Einsatz des Stage Racer 2 wird der Aufwand für die notwendige Verkabelung erheblich minimiert und selbst komplexe Projekte bleiben übersichtlich und einfach konfigurierbar.«

Der Stage Racer 2 konnte sich ganz aktuell bereits bei den European Athletics Championchips in Berlin und bei der Tour de France 2018 bewähren. Bei den European Athletics Championchips waren vier voll ausgestattete Stage Racer 2 im Einsatz, um mehr als 40 Signale zwischen dem International Broadcast Centre und France TV auszutauschen. Fünf ebenfalls voll ausgestattete Stage Racer 2 wurden bei der Tour de France 2018 genutzt, um in einer Mesh-Konfiguration die Signalverteilung (40+ SDI-Signale / Audio / Genlock / Ethernet) zwischen dem Backbone auf dem zentralen TV-Gelände und den verschiedenen Übertragungsstandorten auf der Tour zu gewährleisten. Dieses Setup wurde täglich neu an den wechselnden Zielorten aufgebaut und eingesetzt.

BPM vertreibt seit 2017 exklusiv die Produkte von Ereca in Deutschland und Österreich. Der Hersteller für Kamera-Glasfaser-Systeme mit Sitz in Saint Gratien zählt in Frankreich schon lange zu den renommierten Anbietern in diesem Produkt-Segment.