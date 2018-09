IBC2018: Ultritouch von Ross Video

Tasten waren gestern, heute ist Touchscreen: Ross Video zeigt auf der IBC ein neuartiges Kontroll- und Monitoring-Panel, das Ultritouch.

Ultritouch von Ross ist ein 2-HE-großes, rackmountable Kontollpanel, das mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Die komplette Frontseite ist somit frei konfigurierbar und damit ist dieses Panel viel flexibler als herkömmliche Panels mit Tasten.

Jeder ist vom Mobiltelefon und Tablet inzwischen so an Touchscreen-Funktionen gewöhnt, dass die Operator sich an diese im Bereich Kontroll- und Monitoring-Panel neue Arbeitsweise nicht nur sehr schnell anpassen werden, sondern sie sicher nach kürzester Zeit nicht mehr missen möchten.

Ultritouch ist nicht nur ein neues Front-End für die Ultrix Connectivity Plattform von Ross Video, sondern auch Teil des Netzwerk- und Kontrollsystems DashBoard des kanadischen Herstellers, das heißt alles Equipment, das über DashBoard gesteuert werden kann, kann mit Ultritouch bedient und konfiguriert werden.

Zusätzlich zum großen, frei konfigurierbaren Touchpanel ist Ultritouch auch mit einem kleinen Lautsprecher ausgestattet, d.h. auch Audiomonitoring ist mit diesem Panel möglich.

Todd Riggs, Product Manager für den Bereich Infrastruktur bei Ross Video, sieht einen sehr breiten Anwendungsbereich und kündigt die Verfügbarkeit des Produkts für den November 2018 an.