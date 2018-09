IBC2018: NewTek macht mit NDI 3.7 IP-Video für Entwickler zugänglich

Das neu vorgestellte NDI 3.7 soll die Verbreitung von NDI weiter steigern, indem es Hard- und Softwareherstellern ermöglicht, NDI in ihre Produkte zu integrieren.

NewTek gibt die Verfügbarkeit von NDI 3.7 bekannt, das ein Embedded Software Development Kit (SDK) für Hersteller von Kameras, Monitoren, Konvertern aber auch Spielekonsolen, Videokonferenzlösungen, Projektoren und Smart Boards enthält. Mit dessen Hilfe können Hardware-Hersteller NDI nativ in ihre Produkte implementieren. Diese sind dann in der Lage, mit all jenen Videogeräten zusammenzuarbeiten, die sich automatisch gegenseitig erkennen und Video, Audio, Metadaten und mehr bidirektional über ein Standard-Ethernet-Netzwerk mit nahezu Null-Latenzzeiten austauschen.

Neue Features in NDI 3.7 für Endanwender umfassen kostenlose Tools zur Analyse von Netzwerk-Streams und liefern Informationen über Bitraten, Timing, Video- und Audioformate und mehr. Zu den neuen Funktionen für Entwickler gehören integrierte Framesynchronisierung und automatisches dynamisches Resampling von Audiodaten, eine signifikante Leistungssteigerungen, deutlich verbesserte Netzwerkleistung, eine weiter verbesserte Fehlerkorrektur zur Vermeidung von Datenpaketverlusten, verbesserte Netzwerkerkennung von Quellen und vieles mehr.

Das Embedded SDK basiert auf einer Technologie, die für das kürzlich eingeführte NewTek Connect Spark Pro entwickelt wurde, das 4K-Videosignale von HDMI in NDI für den Einsatz in einem Standard-Gigabit-Netzwerk konvertiert. Das 3.7 SDK wie auch das Embedded SDK können ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.